https://ria.ru/20221120/pozhar-1832952745.html
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека - РИА Новости, 20.11.2022
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T21:22
2022-11-20T21:22
2022-11-20T22:17
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
пожар на площади трех вокзалов в москве
ка-32
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости экстренные службы."Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади", — рассказал собеседник агентства.Как рассказали в столичном главке МЧС, к 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение в здании.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.Следователи выясняют причины произошедшего, опрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20220629/pozhar-1798976801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-20T21:22
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), пожар на площади трех вокзалов в москве, ка-32
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар на площади трех вокзалов в Москве, Ка-32
21:22 20.11.2022 (обновлено: 22:17 20.11.2022)
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека
Спасатели сообщили о гибели двух человек при пожаре на Комсомольской площади в Москве