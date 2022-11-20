https://ria.ru/20221120/pozhar-1832952745.html

При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека

При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека - РИА Новости, 20.11.2022

При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T21:22

2022-11-20T21:22

2022-11-20T22:17

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

пожар на площади трех вокзалов в москве

ка-32

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости экстренные службы."Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади", — рассказал собеседник агентства.Как рассказали в столичном главке МЧС, к 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение в здании.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.Следователи выясняют причины произошедшего, опрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20220629/pozhar-1798976801.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы 2022-11-20T21:22 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), пожар на площади трех вокзалов в москве, ка-32