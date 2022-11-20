Рейтинг@Mail.ru
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/pozhar-1832952745.html
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека - РИА Новости, 20.11.2022
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T21:22
2022-11-20T22:17
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
пожар на площади трех вокзалов в москве
ка-32
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832922583_135:3:1170:585_1920x0_80_0_0_191b606e50975c5490ddffd59713795e.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости экстренные службы."Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади", — рассказал собеседник агентства.Как рассказали в столичном главке МЧС, к 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение в здании.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.Следователи выясняют причины произошедшего, опрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20220629/pozhar-1798976801.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-20T21:22
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832922583_138:0:991:640_1920x0_80_0_0_0d93101181145325b0310476c4fcbb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), пожар на площади трех вокзалов в москве, ка-32
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар на площади трех вокзалов в Москве, Ка-32
21:22 20.11.2022 (обновлено: 22:17 20.11.2022)
 
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека

Спасатели сообщили о гибели двух человек при пожаре на Комсомольской площади в Москве

© Фото : ГУ МЧС по г. МосквеТушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : ГУ МЧС по г. Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости экстренные службы.
"Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади", — рассказал собеседник агентства.
Как рассказали в столичном главке МЧС, к 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение в здании.
В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.
Следователи выясняют причины произошедшего, опрашиваются свидетели.
Мужчина снимает на свой телефон дым от пожара в районе Комсомольской площади - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 13:31
Крупные пожары в Москве в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Пожар на площади трех вокзалов в МосквеКа-32
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала