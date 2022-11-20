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Следователи выяснят обстоятельства пожара на Комсомольской площади в Москве

Следователи выяснят обстоятельства пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 20.11.2022

Следователи выяснят обстоятельства пожара на Комсомольской площади в Москве

Следователи выясняют обстоятельства пожара на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T19:09

2022-11-20T19:09

2022-11-20T19:09

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.Также сообщается, что следователи СК РФ совместно с криминалистами осмотрят место происшествия и опросят свидетелей.Уточняется, что будут проведены необходимые проверочные мероприятия для установления обстоятельств и причин пожара.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади, наблюдалось сильное задымление.

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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы 2022-11-20T19:09 true PT0M34S

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, видео