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Следователи выяснят обстоятельства пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 20.11.2022
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Следователи выяснят обстоятельства пожара на Комсомольской площади в Москве
Следователи выяснят обстоятельства пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 20.11.2022
Следователи выяснят обстоятельства пожара на Комсомольской площади в Москве
Следователи выясняют обстоятельства пожара на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T19:09
2022-11-20T19:09
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.Также сообщается, что следователи СК РФ совместно с криминалистами осмотрят место происшествия и опросят свидетелей.Уточняется, что будут проведены необходимые проверочные мероприятия для установления обстоятельств и причин пожара.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади, наблюдалось сильное задымление.
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, видео
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
Следователи выяснят обстоятельства пожара на Комсомольской площади в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.
2022-11-20T19:09
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19:09 20.11.2022
 
Следователи выяснят обстоятельства пожара на Комсомольской площади в Москве

Следственный комитет выяснит обстоятельства пожара на Комсомольской площади в Москве

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.
"Следователями Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту возгорания в здании склада на станции Москва-Ленинградская в Москве", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следователи СК РФ совместно с криминалистами осмотрят место происшествия и опросят свидетелей.
Уточняется, что будут проведены необходимые проверочные мероприятия для установления обстоятельств и причин пожара.
Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади, наблюдалось сильное задымление.
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар на площади трех вокзалов в Москве
 
 
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