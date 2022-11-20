https://ria.ru/20221120/pozhar-1832927700.html

МЧС заявило, что информации о пострадавших при пожаре в Москве не поступало

МЧС заявило, что информации о пострадавших при пожаре в Москве не поступало - РИА Новости, 20.11.2022

МЧС заявило, что информации о пострадавших при пожаре в Москве не поступало

Информации о пострадавших в крупном пожаре на складе в районе Комсомольской площади в Москве не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T18:34

2022-11-20T18:34

2022-11-20T18:38

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832921617_26:123:1088:720_1920x0_80_0_0_6def62100c3317be4fc11df8787775b6.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Информации о пострадавших в крупном пожаре на складе в районе Комсомольской площади в Москве не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади, наблюдалось сильное задымление.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы 2022-11-20T18:34 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, видео