https://ria.ru/20221120/pozhar-1832927700.html
МЧС заявило, что информации о пострадавших при пожаре в Москве не поступало
МЧС заявило, что информации о пострадавших при пожаре в Москве не поступало - РИА Новости, 20.11.2022
МЧС заявило, что информации о пострадавших при пожаре в Москве не поступало
Информации о пострадавших в крупном пожаре на складе в районе Комсомольской площади в Москве не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T18:34
2022-11-20T18:34
2022-11-20T18:38
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Информации о пострадавших в крупном пожаре на складе в районе Комсомольской площади в Москве не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади, наблюдалось сильное задымление.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы
Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы
2022-11-20T18:34
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, видео
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
МЧС заявило, что информации о пострадавших при пожаре в Москве не поступало
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Информации о пострадавших в крупном пожаре на складе в районе Комсомольской площади в Москве не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
2022-11-20T18:34
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PT0M24S
18:34 20.11.2022 (обновлено: 18:38 20.11.2022)
МЧС заявило, что информации о пострадавших при пожаре в Москве не поступало
МЧС: информации о пострадавших при пожаре на площади трех вокзалов в Москве не поступало