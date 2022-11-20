https://ria.ru/20221120/pozhar-1832909405.html

На севере Армении в национальном парке вспыхнул пожар

На севере Армении в национальном парке вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.11.2022

На севере Армении в национальном парке вспыхнул пожар

Пожар возник в воскресенье в Дилижанском национальном парке в Тавушской области на севере Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:56

2022-11-20T16:56

2022-11-20T17:14

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армения

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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Пожар возник в воскресенье в Дилижанском национальном парке в Тавушской области на севере Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны."Двадцатого ноября в 15.03 (14.03 мск) на пульт дежурного Тавушского областного центра кризисного управления поступило сообщение о пожаре в Дилижанском национальном парке", - говорится в сообщении.Отмечается, что в национальном парке горят 10 гектаров травы. На месте работают спасатели.Парк площадью свыше 24 тысяч гектаров был создан в 2002 году на территории основанного в 1958 году государственного заповедника. В парке растут свыше 100 видов деревьев, водятся десятки видов животных и птиц. На территории заповедника находятся несколько средневековых монастырей.

https://ria.ru/20221120/pozhar-1832907287.html

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