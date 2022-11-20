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Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.11.2022

Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в здании в районе Комсомольской площади в Москве увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет планировка, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:39

2022-11-20T16:39

2022-11-20T18:16

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Площадь пожара в здании в районе Комсомольской площади в Москве увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет планировка, сообщает пресс-служба МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению привлечены более 100 человек, 35 единиц техники, в том числе три вертолета и пожарный поезд.Добавляется, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания и сложная планировка.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы 2022-11-20T16:39 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, пожар на площади трех вокзалов в москве