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Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.11.2022
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Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.11.2022
Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в здании в районе Комсомольской площади в Москве увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет планировка, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:39
2022-11-20T18:16
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Площадь пожара в здании в районе Комсомольской площади в Москве увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет планировка, сообщает пресс-служба МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению привлечены более 100 человек, 35 единиц техники, в том числе три вертолета и пожарный поезд.Добавляется, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания и сложная планировка.
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Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Площадь пожара в здании в районе Комсомольской площади в Москве увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет планировка, сообщает пресс-служба МЧС России.
2022-11-20T16:39
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16:39 20.11.2022 (обновлено: 18:16 20.11.2022)
 
Площадь пожара в здании в центре Москвы выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

МЧС сообщило о крупном пожаре в районе Комсомольской площади в Москве

© РИА Новости/TelegramЗадымление в районе Комсомольской площади в центре Москвы
Задымление в районе Комсомольской площади в центре Москвы
© РИА Новости/Telegram
Задымление в районе Комсомольской площади в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Площадь пожара в здании в районе Комсомольской площади в Москве увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет планировка, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлечены более 100 человек, 35 единиц техники, в том числе три вертолета и пожарный поезд.
Добавляется, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания и сложная планировка.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар на площади трех вокзалов в Москве
 
 
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