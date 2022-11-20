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Пожар на Комсомольской площади тушат три вертолета и пожарный поезд
Пожар на Комсомольской площади тушат три вертолета и пожарный поезд - РИА Новости, 20.11.2022
Пожар на Комсомольской площади тушат три вертолета и пожарный поезд
Три вертолета и пожарный поезд привлечены к тушению пожара на складе в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:29
2022-11-20T16:29
2022-11-20T17:27
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ка-32
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Три вертолета и пожарный поезд привлечены к тушению пожара на складе в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее в воскресенье министерство сообщило о пожаре в указанном районе. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление. Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров."Для тушения пожара привлечены три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд. На месте пожара для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221120/pozhar-1832901958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ка-32, пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ка-32, Пожар на площади трех вокзалов в Москве
16:29 20.11.2022 (обновлено: 17:27 20.11.2022)
Пожар на Комсомольской площади тушат три вертолета и пожарный поезд
МЧС: к тушению пожара на Комсомольской площади привлекли три вертолета и пожарный поезд