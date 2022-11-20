https://ria.ru/20221120/pozhar-1832905108.html

Пожар на Комсомольской площади тушат три вертолета и пожарный поезд

Пожар на Комсомольской площади тушат три вертолета и пожарный поезд - РИА Новости, 20.11.2022

Пожар на Комсомольской площади тушат три вертолета и пожарный поезд

Три вертолета и пожарный поезд привлечены к тушению пожара на складе в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:29

2022-11-20T16:29

2022-11-20T17:27

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ка-32

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Три вертолета и пожарный поезд привлечены к тушению пожара на складе в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее в воскресенье министерство сообщило о пожаре в указанном районе. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление. Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров."Для тушения пожара привлечены три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд. На месте пожара для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221120/pozhar-1832901958.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ка-32, пожар на площади трех вокзалов в москве