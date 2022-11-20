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В ликвидации пожара в Москве задействовали 80 человек и 20 единиц техники

В ликвидации пожара в Москве задействовали 80 человек и 20 единиц техники - РИА Новости, 20.11.2022

В ликвидации пожара в Москве задействовали 80 человек и 20 единиц техники

В тушении пожара в здании в центре Москвы задействованы 80 человек и 20 единиц техники, в готовности также вертолет, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:25

2022-11-20T16:25

2022-11-20T17:27

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В тушении пожара в здании в центре Москвы задействованы 80 человек и 20 единиц техники, в готовности также вертолет, сообщила пресс-служба МЧС России."В ликвидации пожара задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники. В готовности вертолет Ка-32 МАЦ", - говорится в сообщении.Добавляется, что площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве