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В горящем в Москве здании частично обрушились перекрытия между этажами

В горящем в Москве здании частично обрушились перекрытия между этажами - РИА Новости, 20.11.2022

В горящем в Москве здании частично обрушились перекрытия между этажами

В горящем в центре Москвы здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:22

2022-11-20T16:22

2022-11-20T17:27

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В горящем в центре Москвы здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление.

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар на площади трех вокзалов в москве