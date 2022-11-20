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В горящем в Москве здании частично обрушились перекрытия между этажами
В горящем в Москве здании частично обрушились перекрытия между этажами - РИА Новости, 20.11.2022
В горящем в Москве здании частично обрушились перекрытия между этажами
В горящем в центре Москвы здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:22
2022-11-20T16:22
2022-11-20T17:27
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В горящем в центре Москвы здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар на площади трех вокзалов в Москве
16:22 20.11.2022 (обновлено: 17:27 20.11.2022)
В горящем в Москве здании частично обрушились перекрытия между этажами
МЧС: в горящем в центре Москвы здании частично обрушились перекрытия между двумя этажами