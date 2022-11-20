https://ria.ru/20221120/pozhar-1832901958.html

Из горящего в центре Москвы здания эвакуировали семь человек

Из горящего в центре Москвы здания эвакуировали семь человек - РИА Новости, 20.11.2022

Из горящего в центре Москвы здания эвакуировали семь человек

Пожарными из горящего здания склада в районе Комсомольской площади в Москве эвакуировано семь человек, установлен подъемный механизм для доступа пожарных в... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:09

2022-11-20T16:09

2022-11-20T17:27

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пожарными из горящего здания склада в районе Комсомольской площади в Москве эвакуировано семь человек, установлен подъемный механизм для доступа пожарных в здание, сообщают в пресс-службе МЧС России.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление."Пожарными из здания эвакуировано 7 человек, установлен подъемный механизм для доступа пожарных в здание", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221120/rzhd-1832902228.html

москва

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, пожар на площади трех вокзалов в москве