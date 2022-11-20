https://ria.ru/20221120/pozhar-1832901958.html
Из горящего в центре Москвы здания эвакуировали семь человек
Из горящего в центре Москвы здания эвакуировали семь человек - РИА Новости, 20.11.2022
Из горящего в центре Москвы здания эвакуировали семь человек
Пожарными из горящего здания склада в районе Комсомольской площади в Москве эвакуировано семь человек, установлен подъемный механизм для доступа пожарных в... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:09
2022-11-20T16:09
2022-11-20T17:27
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
пожар на площади трех вокзалов в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832900779_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_493ca2a442d49e2222ea5887d9b85bff.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пожарными из горящего здания склада в районе Комсомольской площади в Москве эвакуировано семь человек, установлен подъемный механизм для доступа пожарных в здание, сообщают в пресс-службе МЧС России.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление."Пожарными из здания эвакуировано 7 человек, установлен подъемный механизм для доступа пожарных в здание", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221120/rzhd-1832902228.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832900779_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_61841a1575b4619c0e50ae9bfc89381b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, пожар на площади трех вокзалов в москве
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Пожар на площади трех вокзалов в Москве
16:09 20.11.2022 (обновлено: 17:27 20.11.2022)
Из горящего в центре Москвы здания эвакуировали семь человек
МЧС: спасатели эвакуировали семь человек из горящего здания в центре Москвы