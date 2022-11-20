https://ria.ru/20221120/pozhar-1832901043.html
Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара
Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара - РИА Новости, 20.11.2022
Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара
Специалисты Роспотребнадзора проведут исследование воздуха на загрязнение в связи с пожаром в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:04
2022-11-20T16:04
2022-11-20T17:27
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проведут исследование воздуха на загрязнение в связи с пожаром в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в городском управлении ведомства."В связи с возникновением пожара в районе площади трех вокзалов (обиходное название Комсомольской площади - ред.) Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществлен выезд на место... с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.Отмечается, что отобранные пробы незамедлительно направлены в лабораторию, о результатах исследований будет размещена дополнительная информация.
https://ria.ru/20221120/pozhar-1832895019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
16:04 20.11.2022 (обновлено: 17:27 20.11.2022)
Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара
Роспотребнадзор проверит на загрязнение воздух в районе Комсомольской площади из-за пожара