https://ria.ru/20221120/pozhar-1832901043.html

Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара

Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара - РИА Новости, 20.11.2022

Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара

Специалисты Роспотребнадзора проведут исследование воздуха на загрязнение в связи с пожаром в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:04

2022-11-20T16:04

2022-11-20T17:27

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проведут исследование воздуха на загрязнение в связи с пожаром в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в городском управлении ведомства."В связи с возникновением пожара в районе площади трех вокзалов (обиходное название Комсомольской площади - ред.) Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществлен выезд на место... с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.Отмечается, что отобранные пробы незамедлительно направлены в лабораторию, о результатах исследований будет размещена дополнительная информация.

https://ria.ru/20221120/pozhar-1832895019.html

москва

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2022

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пожар на площади трех вокзалов в москве