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Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара - РИА Новости, 20.11.2022
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Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара
Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара - РИА Новости, 20.11.2022
Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара
Специалисты Роспотребнадзора проведут исследование воздуха на загрязнение в связи с пожаром в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:04
2022-11-20T17:27
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проведут исследование воздуха на загрязнение в связи с пожаром в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в городском управлении ведомства."В связи с возникновением пожара в районе площади трех вокзалов (обиходное название Комсомольской площади - ред.) Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществлен выезд на место... с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.Отмечается, что отобранные пробы незамедлительно направлены в лабораторию, о результатах исследований будет размещена дополнительная информация.
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
16:04 20.11.2022 (обновлено: 17:27 20.11.2022)
 
Воздух в районе Комсомольской площади проверят на загрязнение из-за пожара

Роспотребнадзор проверит на загрязнение воздух в районе Комсомольской площади из-за пожара

© РИА Новости/TelegramПожар в районе Трех вокзалов в Москве
Пожар в районе Трех вокзалов в Москве
© РИА Новости/Telegram
Пожар в районе Трех вокзалов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проведут исследование воздуха на загрязнение в связи с пожаром в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в городском управлении ведомства.
"В связи с возникновением пожара в районе площади трех вокзалов (обиходное название Комсомольской площади - ред.) Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществлен выезд на место... с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отобранные пробы незамедлительно направлены в лабораторию, о результатах исследований будет размещена дополнительная информация.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пожар на площади трех вокзалов в Москве
 
 
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