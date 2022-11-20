https://ria.ru/20221120/pozhar-1832900152.html
Площадь пожара в центре Москвы достигла 1,9 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в центре Москвы достигла 1,9 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.11.2022
Площадь пожара в центре Москвы достигла 1,9 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:00
2022-11-20T16:00
2022-11-20T17:27
происшествия
москва
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление. Спасатели прибыли на место."Площадь пожара достигла 1,9 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221119/pozhar-1832773732.html
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РИА Новости
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Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы
Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы
2022-11-20T16:00
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происшествия, москва, пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Пожар на площади трех вокзалов в Москве
16:00 20.11.2022 (обновлено: 17:27 20.11.2022)
Площадь пожара в центре Москвы достигла 1,9 тысячи "квадратов"
Площадь пожара у Комсомольской площади в Москве достигла 1,9 тысячи квадратных метров