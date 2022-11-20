https://ria.ru/20221120/pozhar-1832900152.html

Площадь пожара в центре Москвы достигла 1,9 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в центре Москвы достигла 1,9 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.11.2022

Площадь пожара в центре Москвы достигла 1,9 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:00

2022-11-20T16:00

2022-11-20T17:27

происшествия

москва

пожар на площади трех вокзалов в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832895412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdc33a443e330da4c4bccb27a31ddad4.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление. Спасатели прибыли на место."Площадь пожара достигла 1,9 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221119/pozhar-1832773732.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы Столб густого дыма в небе над столицей: пожар в центре Москвы 2022-11-20T16:00 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, пожар на площади трех вокзалов в москве