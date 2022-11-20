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Посла Британии в Тегеране вызвали в МИД - РИА Новости, 20.11.2022
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Посла Британии в Тегеране вызвали в МИД
Посла Британии в Тегеране вызвали в МИД - РИА Новости, 20.11.2022
Посла Британии в Тегеране вызвали в МИД
Посол Великобритании в Тегеране был вызван в воскресенье в местный МИД в связи с нападением группы радикальных боевиков на здание посольства Ирана в Лондоне,... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T19:29
2022-11-20T19:44
в мире
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тегеран (город)
иран
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Посол Великобритании в Тегеране был вызван в воскресенье в местный МИД в связи с нападением группы радикальных боевиков на здание посольства Ирана в Лондоне, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление МИД."Согласно заявлению МИД, после нападения группы боевиков на здание посольства Ирана в Лондоне и проявления неуважения к священному флагу Исламской Республики Иран посол Великобритании в Тегеране был вызван сегодня в здание министерства иностранных дел", - говорится в сообщении агентства.При этом не уточняется, когда именно было совершено нападение.
https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html
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в мире, великобритания, тегеран (город), иран
В мире, Великобритания, Тегеран (город), Иран
19:29 20.11.2022 (обновлено: 19:44 20.11.2022)
 
Посла Британии в Тегеране вызвали в МИД

Tasnim: посла Британии в Тегеране вызвали в МИД из-за нападения на посольство в Лондоне

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Посол Великобритании в Тегеране был вызван в воскресенье в местный МИД в связи с нападением группы радикальных боевиков на здание посольства Ирана в Лондоне, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление МИД.
"Согласно заявлению МИД, после нападения группы боевиков на здание посольства Ирана в Лондоне и проявления неуважения к священному флагу Исламской Республики Иран посол Великобритании в Тегеране был вызван сегодня в здание министерства иностранных дел", - говорится в сообщении агентства.
При этом не уточняется, когда именно было совершено нападение.
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В миреВеликобританияТегеран (город)Иран
 
 
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