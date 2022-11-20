https://ria.ru/20221120/posolstvo-1832936792.html
Посла Британии в Тегеране вызвали в МИД
Посла Британии в Тегеране вызвали в МИД - РИА Новости, 20.11.2022
Посла Британии в Тегеране вызвали в МИД
Посол Великобритании в Тегеране был вызван в воскресенье в местный МИД в связи с нападением группы радикальных боевиков на здание посольства Ирана в Лондоне,... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T19:29
2022-11-20T19:29
2022-11-20T19:44
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Посол Великобритании в Тегеране был вызван в воскресенье в местный МИД в связи с нападением группы радикальных боевиков на здание посольства Ирана в Лондоне, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление МИД."Согласно заявлению МИД, после нападения группы боевиков на здание посольства Ирана в Лондоне и проявления неуважения к священному флагу Исламской Республики Иран посол Великобритании в Тегеране был вызван сегодня в здание министерства иностранных дел", - говорится в сообщении агентства.При этом не уточняется, когда именно было совершено нападение.
https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html
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в мире, великобритания, тегеран (город), иран
В мире, Великобритания, Тегеран (город), Иран
19:29 20.11.2022 (обновлено: 19:44 20.11.2022)
Посла Британии в Тегеране вызвали в МИД
Tasnim: посла Британии в Тегеране вызвали в МИД из-за нападения на посольство в Лондоне