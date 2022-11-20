Во Франции призвали не допускать ложных оценок падения ракет в Польше
Минобороны Франции призвало не допускать ложных и поспешных оценок падения ракет в Польше
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал не допустить ложных и поспешных оценок инцидента с падением ракет в Польше во избежание эскалации ситуации.
"Эскалация может наступить очень быстро. Необходимо сохранять спокойствие и внимательно анализировать происходящее, чтобы избежать любых ложных оценок. Наша военная разведка занимается этим со вторника совместно с США и Великобританией", - заявил Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
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