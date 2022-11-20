https://ria.ru/20221120/polsha-1832909158.html

Во Франции призвали не допускать ложных оценок падения ракет в Польше

Во Франции призвали не допускать ложных оценок падения ракет в Польше - РИА Новости, 20.11.2022

Во Франции призвали не допускать ложных оценок падения ракет в Польше

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал не допустить ложных и поспешных оценок инцидента с падением ракет в Польше во избежание эскалации ситуации. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:55

2022-11-20T16:55

2022-11-20T16:55

в мире

себастьян лекорню

владимир зеленский

анджей дуда

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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал не допустить ложных и поспешных оценок инцидента с падением ракет в Польше во избежание эскалации ситуации."Эскалация может наступить очень быстро. Необходимо сохранять спокойствие и внимательно анализировать происходящее, чтобы избежать любых ложных оценок. Наша военная разведка занимается этим со вторника совместно с США и Великобританией", - заявил Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.

https://ria.ru/20221120/polsha-1832822519.html

https://ria.ru/20221118/raketa-1832524214.html

польша

франция

украина

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в мире, себастьян лекорню, владимир зеленский, анджей дуда, польша, франция, украина, нато