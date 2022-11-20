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Москвичей предупредили о ледяных дождях на следующей неделе - РИА Новости, 20.11.2022
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Москвичей предупредили о ледяных дождях на следующей неделе
Москвичей предупредили о ледяных дождях на следующей неделе - РИА Новости, 20.11.2022
Москвичей предупредили о ледяных дождях на следующей неделе
Ледяные дожди пройдут в Москве во вторник утром, толщина льда составит до 6 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:47
2022-11-20T09:58
общество
москва
погода
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ледяные дожди пройдут в Москве во вторник утром, толщина льда составит до 6 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что минувшие сутки в Черноземье и Среднем Поволжье ознаменовались ледяными дождями и гололёдом. Причиной тому стало прохождение теплого атмосферного фронта, в зоне которого на высотах 500-800 метров сформировалась линза тепла – из-за чего переохлажденные осадки, соприкасаясь с холодной поверхностью, замерзали и покрывали дороги, тротуары и ветви деревьев внушительным ледяным панцирем – местами до 11 миллиметров."В Москве ледяные дожди и крупа начнутся с 9 часов утра вторника и продолжатся до полудня. Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 миллиметров, в Подмосковье - от 2 миллиметров на востоке до 10 миллиметров на западе", - рассказал Тишковец.Синоптик добавил, что "узкая полоса ледяных дождей" пройдет также через Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимировскую, Ивановскую, Нижегородскую, Ярославскую, Тверскую, Тамбовскую, Пензенскую и Самарскую области с толщиной льда от 0,5 до 10 миллиметров.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
09:47 20.11.2022 (обновлено: 09:58 20.11.2022)
 
Москвичей предупредили о ледяных дождях на следующей неделе

Синоптик Тишковец: ледяные дожди пройдут в Москве во вторник

© РИА Новости / Виктор БельцовПоследствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Виктор Бельцов
Последствия ледяного дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ледяные дожди пройдут в Москве во вторник утром, толщина льда составит до 6 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что минувшие сутки в Черноземье и Среднем Поволжье ознаменовались ледяными дождями и гололёдом. Причиной тому стало прохождение теплого атмосферного фронта, в зоне которого на высотах 500-800 метров сформировалась линза тепла – из-за чего переохлажденные осадки, соприкасаясь с холодной поверхностью, замерзали и покрывали дороги, тротуары и ветви деревьев внушительным ледяным панцирем – местами до 11 миллиметров.
"В Москве ледяные дожди и крупа начнутся с 9 часов утра вторника и продолжатся до полудня. Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 миллиметров, в Подмосковье - от 2 миллиметров на востоке до 10 миллиметров на западе", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что "узкая полоса ледяных дождей" пройдет также через Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимировскую, Ивановскую, Нижегородскую, Ярославскую, Тверскую, Тамбовскую, Пензенскую и Самарскую области с толщиной льда от 0,5 до 10 миллиметров.
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