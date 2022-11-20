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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221120/patriarkh-1832839345.html
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2022
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения, отметив, что его архипастырское служение выпало на РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T08:54
2022-11-20T08:54
религия
александр лукашенко
белоруссия
русская православная церковь
в мире
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения, отметив, что его архипастырское служение выпало на непростое для планеты время борьбы за главные общечеловеческие ценности."Ваше архипастырское служение Русской православной церкви выпало на непростое для всей планеты время, когда особое значение обрели главные общечеловеческие ценности: готовность бороться за справедливое дело, защищать родину, веру отцов и будущее детей", - говорится в поздравлении, опубликованном в воскресенье пресс-службой президента республики.Глава белорусского государства подчеркнул, что на этом фоне высокий авторитет, мудрое слово и молитвенная помощь патриарха являются для всех православных верующих незыблемым нравственным ориентиром, укрепляющим в сердце тысячелетние традиции христианства.Лукашенко выразил благодарность патриарху Кириллу за неустанные труды, которые дают народам силы поддерживать друг друга, сохраняя духовное и культурное единство, а также пожелал доброго здоровья и неиссякаемой энергии в служении на благо Церкви и всего православного мира.
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александр лукашенко, белоруссия, русская православная церковь, в мире
Религия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Русская православная церковь, В мире
08:54 20.11.2022
 
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения, отметив, что его архипастырское служение выпало на непростое для планеты время борьбы за главные общечеловеческие ценности.
"Ваше архипастырское служение Русской православной церкви выпало на непростое для всей планеты время, когда особое значение обрели главные общечеловеческие ценности: готовность бороться за справедливое дело, защищать родину, веру отцов и будущее детей", - говорится в поздравлении, опубликованном в воскресенье пресс-службой президента республики.
Глава белорусского государства подчеркнул, что на этом фоне высокий авторитет, мудрое слово и молитвенная помощь патриарха являются для всех православных верующих незыблемым нравственным ориентиром, укрепляющим в сердце тысячелетние традиции христианства.
Лукашенко выразил благодарность патриарху Кириллу за неустанные труды, которые дают народам силы поддерживать друг друга, сохраняя духовное и культурное единство, а также пожелал доброго здоровья и неиссякаемой энергии в служении на благо Церкви и всего православного мира.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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