https://ria.ru/20221120/opasnost-1832926629.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.11.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 6 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T18:30
2022-11-20T18:30
2022-11-20T18:30
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 6 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор попросил жителей области проявлять бдительность, сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.
https://ria.ru/20221024/aes-1826245100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт
Курская область, Роман Старовойт
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности в Курской области до 6 декабря