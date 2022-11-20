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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.11.2022
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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.11.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 6 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T18:30
2022-11-20T18:30
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 6 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор попросил жителей области проявлять бдительность, сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.
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курская область, роман старовойт
Курская область, Роман Старовойт
18:30 20.11.2022
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности в Курской области до 6 декабря

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 6 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 21 ноября на 15 суток, до 6 декабря", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор попросил жителей области проявлять бдительность, сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.
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