https://ria.ru/20221120/opasnost-1832926629.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.11.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 6 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T18:30

2022-11-20T18:30

2022-11-20T18:30

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 6 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор попросил жителей области проявлять бдительность, сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.

https://ria.ru/20221024/aes-1826245100.html

курская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

курская область, роман старовойт