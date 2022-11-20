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Носители фашистских взглядов раскачивают обстановку, заявило МВД Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2022
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Носители фашистских взглядов раскачивают обстановку, заявило МВД Белоруссии
Носители фашистских взглядов раскачивают обстановку, заявило МВД Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2022
Носители фашистских взглядов раскачивают обстановку, заявило МВД Белоруссии
Носители профашистской идеологии пытаются раскачать обстановку в Белоруссии, заявил министр внутренних дел республики генерал-лейтенант Иван Кубраков. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T21:52
2022-11-20T21:52
в мире
иван кубраков
белоруссия
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Носители профашистской идеологии пытаются раскачать обстановку в Белоруссии, заявил министр внутренних дел республики генерал-лейтенант Иван Кубраков.Глава МВД отвечал на вопрос тележурналиста, искоренена ли в Белоруссии фашистская и националистическая идеология в полной мере."Сказать, что искоренили полностью (рецидивы героизации фашизма и националистической идеологии – ред.), нельзя. По какой причине? Мы говорим о тех людях, которые находятся за пределами страны, которые, буду говорить прямо, предали свою страну, уехали, совершили определенное преступление. Они пытаются постоянно раскачать ситуацию в Республике Беларусь. И есть та категория людей, очень часто молодых людей, которая, к сожалению, поддается на провокации", - отметил глава белорусского МВД в воскресном интервью телеканалу СТВ.Как пояснил Кубраков, приверженцы деструктивной идеологии пытаются вывесить запрещенную символику, разместить в интернете информацию, направленную прежде всего на молодежную целевую аудиторию."Мы устанавливаем этих людей и привлекаем к установленной законом ответственности. Для кого-то достаточно просто провести профилактическую беседу, кого-то - привлечь к административной ответственности. Но, к сожалению, есть люди, которые пытаются совершать преступления", - отметил глава белорусского МВД.Кубраков в этой связи вспомнил так называемый план "Перамога", инспирированный на Западе – правоохранительные органы Белоруссии установили большинство причастных к нему людей. "Когда они попытались в определенный момент совершить преступления, именно теракты на территории Республики Беларусь, эти группы все абсолютно были задержаны. В настоящее время ведется следствие, и их привлекут к установленной законом ответственности", - сказал генерал.
https://ria.ru/20221120/granitsa-1832949497.html
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в мире, иван кубраков, белоруссия
В мире, Иван Кубраков, Белоруссия
21:52 20.11.2022
 
Носители фашистских взглядов раскачивают обстановку, заявило МВД Белоруссии

Глава МВД Кубраков: носители профашистской идеологии раскачивают обстановку в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Носители профашистской идеологии пытаются раскачать обстановку в Белоруссии, заявил министр внутренних дел республики генерал-лейтенант Иван Кубраков.
Глава МВД отвечал на вопрос тележурналиста, искоренена ли в Белоруссии фашистская и националистическая идеология в полной мере.
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"Сказать, что искоренили полностью (рецидивы героизации фашизма и националистической идеологии – ред.), нельзя. По какой причине? Мы говорим о тех людях, которые находятся за пределами страны, которые, буду говорить прямо, предали свою страну, уехали, совершили определенное преступление. Они пытаются постоянно раскачать ситуацию в Республике Беларусь. И есть та категория людей, очень часто молодых людей, которая, к сожалению, поддается на провокации", - отметил глава белорусского МВД в воскресном интервью телеканалу СТВ.
Как пояснил Кубраков, приверженцы деструктивной идеологии пытаются вывесить запрещенную символику, разместить в интернете информацию, направленную прежде всего на молодежную целевую аудиторию.
"Мы устанавливаем этих людей и привлекаем к установленной законом ответственности. Для кого-то достаточно просто провести профилактическую беседу, кого-то - привлечь к административной ответственности. Но, к сожалению, есть люди, которые пытаются совершать преступления", - отметил глава белорусского МВД.
Кубраков в этой связи вспомнил так называемый план "Перамога", инспирированный на Западе – правоохранительные органы Белоруссии установили большинство причастных к нему людей. "Когда они попытались в определенный момент совершить преступления, именно теракты на территории Республики Беларусь, эти группы все абсолютно были задержаны. В настоящее время ведется следствие, и их привлекут к установленной законом ответственности", - сказал генерал.
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