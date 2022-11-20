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Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены - РИА Новости, 20.11.2022
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Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены
Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены - РИА Новости, 20.11.2022
Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены
Превышения гигиенических нормативов в районе пожара на Комсомольской площади в Москве не обнаружено, сообщили РИА Новости в столичном управлении... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T23:08
2022-11-20T23:08
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Превышения гигиенических нормативов в районе пожара на Комсомольской площади в Москве не обнаружено, сообщили РИА Новости в столичном управлении Роспотребнадзора."Превышений гигиенических нормативов не установлено", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам лабораторного анализа проб воздуха на содержание загрязняющих веществ.Крупный пожар вспыхнул в здании на Комсомольской площади в Москве днем в воскресенье. По информации МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, погибли два человека. Пожар локализовали в 18.20, а меньше чем через четыре часа ликвидировали открытое горение.
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
23:08 20.11.2022
 
Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены

Роспотребнадзор: гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены

© Фото : ГУ МЧС по г. МосквеТушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : ГУ МЧС по г. Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Превышения гигиенических нормативов в районе пожара на Комсомольской площади в Москве не обнаружено, сообщили РИА Новости в столичном управлении Роспотребнадзора.
"Превышений гигиенических нормативов не установлено", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам лабораторного анализа проб воздуха на содержание загрязняющих веществ.
Крупный пожар вспыхнул в здании на Комсомольской площади в Москве днем в воскресенье. По информации МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, погибли два человека. Пожар локализовали в 18.20, а меньше чем через четыре часа ликвидировали открытое горение.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар на площади трех вокзалов в Москве
 
 
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