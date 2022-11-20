https://ria.ru/20221120/normativy-1832963991.html
Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены
Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены - РИА Новости, 20.11.2022
Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены
Превышения гигиенических нормативов в районе пожара на Комсомольской площади в Москве не обнаружено, сообщили РИА Новости в столичном управлении... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T23:08
2022-11-20T23:08
2022-11-20T23:08
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832921617_26:123:1088:720_1920x0_80_0_0_6def62100c3317be4fc11df8787775b6.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Превышения гигиенических нормативов в районе пожара на Комсомольской площади в Москве не обнаружено, сообщили РИА Новости в столичном управлении Роспотребнадзора."Превышений гигиенических нормативов не установлено", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам лабораторного анализа проб воздуха на содержание загрязняющих веществ.Крупный пожар вспыхнул в здании на Комсомольской площади в Москве днем в воскресенье. По информации МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, погибли два человека. Пожар локализовали в 18.20, а меньше чем через четыре часа ликвидировали открытое горение.
https://ria.ru/20220629/pozhar-1798976801.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832921617_145:0:1105:720_1920x0_80_0_0_b9bfc910c7e3b39a0b6d2ff1b8707b44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены
Роспотребнадзор: гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены