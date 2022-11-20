https://ria.ru/20221120/normativy-1832963991.html

Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены

Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены - РИА Новости, 20.11.2022

Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены

Превышения гигиенических нормативов в районе пожара на Комсомольской площади в Москве не обнаружено, сообщили РИА Новости в столичном управлении... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T23:08

2022-11-20T23:08

2022-11-20T23:08

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Превышения гигиенических нормативов в районе пожара на Комсомольской площади в Москве не обнаружено, сообщили РИА Новости в столичном управлении Роспотребнадзора."Превышений гигиенических нормативов не установлено", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам лабораторного анализа проб воздуха на содержание загрязняющих веществ.Крупный пожар вспыхнул в здании на Комсомольской площади в Москве днем в воскресенье. По информации МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, погибли два человека. Пожар локализовали в 18.20, а меньше чем через четыре часа ликвидировали открытое горение.

https://ria.ru/20220629/pozhar-1798976801.html

москва

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве