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ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.11.2022

ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

В ЛНР и Харьковской области российскими войсками за сутки уничтожено около 50 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T13:58

2022-11-20T13:58

2022-11-20T15:25

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области российскими войсками за сутки уничтожено около 50 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Купянском направлении по скоплениям противника наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах Табаевки, Кисловки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР. "За сутки на данном направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа", - уточнили в Минобороны.На Краснолиманском направлении сорваны попытки противника атаковать силами трех ротных тактических групп в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной ЛНР.Кроме того, противник предпринял безуспешную попытку силами ротной тактической группы атаковать в направлении Коломыйчихи. "В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов", - сказали в ведомстве.

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, россия, безопасность