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ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.11.2022
ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
В ЛНР и Харьковской области российскими войсками за сутки уничтожено около 50 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:58
2022-11-20T13:58
2022-11-20T15:25
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области российскими войсками за сутки уничтожено около 50 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Купянском направлении по скоплениям противника наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах Табаевки, Кисловки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР. "За сутки на данном направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа", - уточнили в Минобороны.На Краснолиманском направлении сорваны попытки противника атаковать силами трех ротных тактических групп в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной ЛНР.Кроме того, противник предпринял безуспешную попытку силами ротной тактической группы атаковать в направлении Коломыйчихи. "В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Безопасность
13:58 20.11.2022 (обновлено: 15:25 20.11.2022)
ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России за сутки уничтожили около 50 украинских боевиков в ЛНР и Харьковской области