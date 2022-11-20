https://ria.ru/20221120/moskva-1833710939.html

Животные и растения Москвы не пострадали от ранних морозов

Животные и растения Москвы не пострадали от ранних морозов - РИА Новости, 23.11.2022

Животные и растения Москвы не пострадали от ранних морозов

Животные и растения, обитающие в столичном регионе, не пострадали от преждевременных морозов, они начали подготовку к зиме еще в августе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-20T09:05

2022-11-20T09:05

2022-11-23T16:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

животные

растения

зима (время года)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1833710939.jpg?1669210407

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Животные и растения, обитающие в столичном регионе, не пострадали от преждевременных морозов, они начали подготовку к зиме еще в августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."Наступившие морозы не являются экстремальными для cредней полосы. Животные и растения Московского региона привычны к таким перепадам температуры окружающей среды. Это обусловлено эволюционным процессом. Природные территории Москвы и их обитатели еще в августе начали готовиться к морозам", - сообщили в пресс-службе.Так, древесная растительность уже находится в стадии глубокого покоя. За время постепенного осеннего похолодания деревья и кустарники начинают подготавливаться к более низким температурам, происходит адаптация, закалка, а при наступлении низких среднесуточных температур деревья приобретают способность выдерживать морозы до минус 30 градусов."При понижении температуры воздуха первыми пропали насекомые: бабочки, стрекозы, жуки. Одни из них заснули на зиму, другие оставили переживать зиму свое потомство в стадии яйца, личинки или куколки. Жабы, лягушки, орешниковые сони, ежи, змеи тоже уже укрылись на зиму в убежищах. В настоящее время почти все перелетные птицы находятся на пути в теплые края", - рассказали в пресс-службе.Также там отметили, что животные, не впадающие в спячку, отращивают густой и пушистый мех, Например, лисы находятся в процессе смены летней шубки на зимнюю. Ласки, горностаи и белки готовятся сменить цвет шерсти, чтобы было проще маскироваться среди ветвей деревьев или снега. Помимо этого, белки активно запасают корм на зиму. Свои кладовые они обустраивают в дуплах и расщелинах деревьев вплоть до того момента, когда ложится снег."Все местные виды животных вполне адаптированы к отрицательным температурам и не требуют какого-либо специального отношения", - подытожили в пресс-службе.Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе установилась метеорологическая зима. Температура воздуха в Москве опустилась до устойчивых отрицательных значений.

https://ria.ru/20221118/rekonstruktsiya-1832440395.html

https://ria.ru/20221117/prudy-1832282551.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, животные, растения, зима (время года)