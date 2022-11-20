https://ria.ru/20221120/moldaviya-1832882961.html
В Молдавии опасаются разгрома соцпартии при возможном запрете партии "Шор"
В Молдавии опасаются разгрома соцпартии при возможном запрете партии "Шор" - РИА Новости, 20.11.2022
В Молдавии опасаются разгрома соцпартии при возможном запрете партии "Шор"
Власти Молдавии постараются запретить партию "Шор", затем возьмутся за социалистов, а потом захотят расправиться и с остальной оппозицией, считает... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:28
2022-11-20T14:28
2022-11-20T14:28
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КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Власти Молдавии постараются запретить партию "Шор", затем возьмутся за социалистов, а потом захотят расправиться и с остальной оппозицией, считает депутат-социалист, политолог Богдан Цырдя.Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. Данный запрос был одобрен правительством 9 ноября."После запрета партии "Шор", если это, не дай бог, произойдет, следующей будет Партия социалистов. Я думаю, социалисты это понимают, но не все. Я доношу до коллег это видение, что мы будем следующими", - заявил Цырдя в эфире телеканала Primul in Moldova.Он объяснил, что левые партии молчат при виде атаки на своих коллег из-за "политического каннибализма"."Политический каннибализм – это когда на одном и том же политическом поле оппоненты пытаются уничтожить, "съесть" друг друга… В конце останется, наверное, одна политическая сила – та, которая в какой-то момент покажется ПДС (правящей партии - ред.) более контролируемой и более управляемой", – отметил депутат.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221118/dodon-1832590485.html
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в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия
В мире, Сергей Литвиненко, Молдавия, Кишинев, Россия
В Молдавии опасаются разгрома соцпартии при возможном запрете партии "Шор"
Молдавский депутат Цырдя заявил об опасении разгрома соцпартии после запрета партии "Шор"
КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости.
Власти Молдавии постараются запретить партию "Шор", затем возьмутся за социалистов, а потом захотят расправиться и с остальной оппозицией, считает
депутат-социалист, политолог Богдан Цырдя.
Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко
выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе
массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. Данный запрос был одобрен правительством 9 ноября.
"После запрета партии "Шор", если это, не дай бог, произойдет, следующей будет Партия социалистов. Я думаю, социалисты это понимают, но не все. Я доношу до коллег это видение, что мы будем следующими", - заявил Цырдя в эфире телеканала Primul in Moldova.
Он объяснил, что левые партии молчат при виде атаки на своих коллег из-за "политического каннибализма".
"Политический каннибализм – это когда на одном и том же политическом поле оппоненты пытаются уничтожить, "съесть" друг друга… В конце останется, наверное, одна политическая сила – та, которая в какой-то момент покажется ПДС (правящей партии - ред.) более контролируемой и более управляемой", – отметил депутат.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.