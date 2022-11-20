https://ria.ru/20221120/minoborony-1832890148.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации ВСУ

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации ВСУ - РИА Новости, 20.11.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации ВСУ

Российские вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 510 украинских военных самолетов и вертолетов, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:12

2022-11-20T15:12

2022-11-20T15:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

безопасность

украина

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 510 украинских военных самолетов и вертолетов, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2538 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6729 танков и других боевых бронированных машин, 899 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3604 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7293 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832759454.html

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россия, вооруженные силы рф, безопасность, украина