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ВС России с начала спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации ВСУ - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/minoborony-1832890148.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации ВСУ - РИА Новости, 20.11.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации ВСУ
Российские вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 510 украинских военных самолетов и вертолетов, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:12
2022-11-20T15:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
украина
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 510 украинских военных самолетов и вертолетов, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2538 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6729 танков и других боевых бронированных машин, 899 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3604 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7293 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832759454.html
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
15:12 20.11.2022
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации ВСУ

Минобороны: ВС России с начала спецоперации уничтожили 510 самолетов и вертолетов ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 510 украинских военных самолетов и вертолетов, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2538 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6729 танков и других боевых бронированных машин, 899 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3604 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7293 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 ноября, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФБезопасностьУкраина
 
 
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