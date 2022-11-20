https://ria.ru/20221120/minoborony-1832879309.html
На Южнодонецком направлении ВС России сорвали контратаки ВСУ
На Южнодонецком направлении ВС России сорвали контратаки ВСУ - РИА Новости, 20.11.2022
На Южнодонецком направлении ВС России сорвали контратаки ВСУ
Киев потерял до 50 военнослужащих, пытавшихся контратаковать позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, все попытки были сорваны, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:02
2022-11-20T14:02
2022-11-20T14:10
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Киев потерял до 50 военнослужащих, пытавшихся контратаковать позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, все попытки были сорваны, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении украинские военные пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка. Все попытки были сорваны в результате нанесения огневого поражения и решительных действий штурмовых групп."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
14:02 20.11.2022 (обновлено: 14:10 20.11.2022)
На Южнодонецком направлении ВС России сорвали контратаки ВСУ
Минобороны: на Южнодонецком направлении ВС России сорвали контратаки ВСУ