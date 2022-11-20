Боррель проведет саммит Белграда и Приштины на фоне кризиса в Косово
Глава дипломатии ЕС Боррель проведет саммит Белграда и Приштины на фоне кризиса в Косово
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.
"Основное внимание на экстренной встрече будет уделено поиску путей выхода из нынешней кризисной ситуации и предотвращению эскалации ситуации на местах с акцентом на вопросы номерных знаков и возвращения косовских сербов в институты Косово", - говорится в документе.
В ЕС подтвердили участие президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти в брюссельском саммите. Боррель проведет отдельные встречи с каждым из лидеров перед общим саммитом.
По итогам встреч глава дипломатии ЕС выступит с заявлением для прессы.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.