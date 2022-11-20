https://ria.ru/20221120/krizis-1832932737.html

Боррель проведет саммит Белграда и Приштины на фоне кризиса в Косово

Боррель проведет саммит Белграда и Приштины на фоне кризиса в Косово - РИА Новости, 20.11.2022

Боррель проведет саммит Белграда и Приштины на фоне кризиса в Косово

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T19:05

2022-11-20T19:05

2022-11-20T19:05

в мире

жозеп боррель

александр вучич

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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.В ЕС подтвердили участие президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти в брюссельском саммите. Боррель проведет отдельные встречи с каждым из лидеров перед общим саммитом.По итогам встреч глава дипломатии ЕС выступит с заявлением для прессы.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221120/kosovo-1832871630.html

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сербия

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в мире, жозеп боррель, александр вучич, альбин курти, косово, сербия, белград (город), евросоюз