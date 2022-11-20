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При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/kremennaya-1832945039.html
При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач
При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач - РИА Новости, 20.11.2022
При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач
Украинские войска утром обстреляли город Кременная в ЛНР ракетой HIMARS, повреждения получили жилые дома, здания и линия электропередач, сообщило... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:16
2022-11-20T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
сша
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли город Кременная в ЛНР ракетой HIMARS, повреждения получили жилые дома, здания и линия электропередач, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По уточненным данным, в результате обстрела населенного пункта Кременная с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета M31 GMLRS) повреждено два жилых дома, четыре хозяйственные постройки, два магазина и линия электропередач", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство сообщало, что в результате данного обстрела погиб мужчина.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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в мире, кременная, сша, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, США, Луганская Народная Республика, СЦКК
20:16 20.11.2022
 
При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач

После обстрела ВСУ города Кременная повреждения получили жилые дома и линия электропередач

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская ракетно-артиллерийская система HIMARS
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли город Кременная в ЛНР ракетой HIMARS, повреждения получили жилые дома, здания и линия электропередач, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По уточненным данным, в результате обстрела населенного пункта Кременная с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета M31 GMLRS) повреждено два жилых дома, четыре хозяйственные постройки, два магазина и линия электропередач", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство сообщало, что в результате данного обстрела погиб мужчина.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяСШАЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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