https://ria.ru/20221120/kremennaya-1832945039.html
При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач
При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач - РИА Новости, 20.11.2022
При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач
Украинские войска утром обстреляли город Кременная в ЛНР ракетой HIMARS, повреждения получили жилые дома, здания и линия электропередач, сообщило... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:16
2022-11-20T20:16
2022-11-20T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
сша
луганская народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg
ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли город Кременная в ЛНР ракетой HIMARS, повреждения получили жилые дома, здания и линия электропередач, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По уточненным данным, в результате обстрела населенного пункта Кременная с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета M31 GMLRS) повреждено два жилых дома, четыре хозяйственные постройки, два магазина и линия электропередач", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство сообщало, что в результате данного обстрела погиб мужчина.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221120/vsu-1832852541.html
кременная
сша
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:0:2607:1955_1920x0_80_0_0_c5c4507d9344287775b74ad25294d553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременная, сша, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, США, Луганская Народная Республика, СЦКК
При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач
После обстрела ВСУ города Кременная повреждения получили жилые дома и линия электропередач