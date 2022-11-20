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При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач

При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач - РИА Новости, 20.11.2022

При обстреле Кременной повреждены здания и линия электропередач

Украинские войска утром обстреляли город Кременная в ЛНР ракетой HIMARS, повреждения получили жилые дома, здания и линия электропередач, сообщило... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T20:16

2022-11-20T20:16

2022-11-20T20:16

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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли город Кременная в ЛНР ракетой HIMARS, повреждения получили жилые дома, здания и линия электропередач, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По уточненным данным, в результате обстрела населенного пункта Кременная с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета M31 GMLRS) повреждено два жилых дома, четыре хозяйственные постройки, два магазина и линия электропередач", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство сообщало, что в результате данного обстрела погиб мужчина.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221120/vsu-1832852541.html

кременная

сша

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в мире, кременная, сша, луганская народная республика, сцкк