https://ria.ru/20221120/kosovo-1832953777.html

Полиция самопровозглашенного Косово начнет штрафовать за сербские номера

Полиция самопровозглашенного Косово начнет штрафовать за сербские номера - РИА Новости, 20.11.2022

Полиция самопровозглашенного Косово начнет штрафовать за сербские номера

Полиция самопровозглашенной республики Косово начнет выписывать штрафы за выданные властями Сербии автомобильные номера с 22 ноября, сообщило ведомство в... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T21:29

2022-11-20T21:29

2022-11-20T21:29

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БЕЛГРАД, 20 ноя - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово начнет выписывать штрафы за выданные властями Сербии автомобильные номера с 22 ноября, сообщило ведомство в соцсетях в преддверии введения спорных мер.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. Переговоры как ожидается, начнутся с каждой из сторон по отдельности уже в 8.00 (10.00 мск).В сообщении косовской полиции отмечается, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, направлено 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS - "Республика Косово"."Выдача предупреждений будет продолжена до 21 ноября, после этой даты, с 22 ноября до 21 января 2023 года, каждому владельцу автомобиля на территории Косово с нелегальными номерами полиция будет выписывать штрафы согласно закону", - говорится в сообщении.Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что после 21 ноября произойдет обострение в Косово из-за спорных мер Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221120/krizis-1832932737.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221120/kosovo-1832877024.html

https://ria.ru/20221117/gaz-1832183757.html

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в мире, авто, жозеп боррель, александр вучич, косово, сербия, приштина, евросоюз