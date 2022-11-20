Полиция самопровозглашенного Косово начнет штрафовать за сербские номера
Полиция самопровозглашенного Косово заявила, что начнет штрафовать за сербские номера
© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в медиабанкНашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 ноя - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово начнет выписывать штрафы за выданные властями Сербии автомобильные номера с 22 ноября, сообщило ведомство в соцсетях в преддверии введения спорных мер.
В сообщении косовской полиции отмечается, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, направлено 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS - "Республика Косово".
"Выдача предупреждений будет продолжена до 21 ноября, после этой даты, с 22 ноября до 21 января 2023 года, каждому владельцу автомобиля на территории Косово с нелегальными номерами полиция будет выписывать штрафы согласно закону", - говорится в сообщении.
Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что после 21 ноября произойдет обострение в Косово из-за спорных мер Приштины.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.