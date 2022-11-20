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Вучич опасается "ада на земле" в Косово после 21 ноября - РИА Новости, 20.11.2022
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Вучич опасается "ада на земле" в Косово после 21 ноября
Вучич опасается "ада на земле" в Косово после 21 ноября - РИА Новости, 20.11.2022
Вучич опасается "ада на земле" в Косово после 21 ноября
Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и произойдет резкое обострение в... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:06
2022-11-20T13:06
в мире
александр вучич
альбин курти
косово
сербия
приштина
евросоюз
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БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и произойдет резкое обострение в Косово и Метохии после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.Сербский лидер напомнил, что, как сообщали из ЕС, в понедельник с утра намечается очередной раунд переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе, в которых он примет участие. Ожидается и присутствие "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти. Главная тема – вступление 21 ноября в силу решения косовоалбанских властей о взимании денежных штрафов за автомобильные номера, выданные сербскими властями."Если бы (Курти – ред.) хотел отложить решение, отложил бы его раньше. Думаю, идея в том, чтобы ему была дана возможность отложить якобы верное решение. Но Курти показал, что не хочет сербов в Косово и Метохии", - заявил Вучич в воскресенье в эфире TV Prva.По его словам, если Приштина начнет силой проводит спорные меры, обострение обстановки на севере Косово и Метохии неизбежно."Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет "пекло (ад – ред.) на земле… Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы – защищать свои очаги", - указал сербский лидер и напомнил, что Белград сделал все, чтобы сохранить мир в регионе.В северной части Косовской Митровицы 6 ноября прошел мирный митинг местных сербов, которые составляют большинство в этих районах города. Сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, в воскресенье уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.Президент Сербии указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения. По словам Вучича, функции охраны правопорядка на севере края должны временно взять на себя натовский контингент KFOR и миссия Евросоюза по верховенству закона EULEХ. На опорных пунктах и блокпостах на севере края замечено повышенное присутствие косовской полиции.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221118/vstrecha-1832520309.html
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в мире, александр вучич, альбин курти, косово, сербия, приштина, евросоюз
В мире, Александр Вучич, Альбин Курти, Косово, Сербия, Приштина, Евросоюз
13:06 20.11.2022
 
Вучич опасается "ада на земле" в Косово после 21 ноября

Президент Сербии Вучич опасается "ада на земле" в Косово из-за действий Приштины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и произойдет резкое обострение в Косово и Метохии после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.
Сербский лидер напомнил, что, как сообщали из ЕС, в понедельник с утра намечается очередной раунд переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе, в которых он примет участие. Ожидается и присутствие "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти. Главная тема – вступление 21 ноября в силу решения косовоалбанских властей о взимании денежных штрафов за автомобильные номера, выданные сербскими властями.
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"Если бы (Курти – ред.) хотел отложить решение, отложил бы его раньше. Думаю, идея в том, чтобы ему была дана возможность отложить якобы верное решение. Но Курти показал, что не хочет сербов в Косово и Метохии", - заявил Вучич в воскресенье в эфире TV Prva.
По его словам, если Приштина начнет силой проводит спорные меры, обострение обстановки на севере Косово и Метохии неизбежно.
"Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет "пекло (ад – ред.) на земле… Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы – защищать свои очаги", - указал сербский лидер и напомнил, что Белград сделал все, чтобы сохранить мир в регионе.
В северной части Косовской Митровицы 6 ноября прошел мирный митинг местных сербов, которые составляют большинство в этих районах города. Сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, в воскресенье уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
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Генсек НАТО призвал Вучича избегать эскалации в Косово
Президент Сербии указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения. По словам Вучича, функции охраны правопорядка на севере края должны временно взять на себя натовский контингент KFOR и миссия Евросоюза по верховенству закона EULEХ. На опорных пунктах и блокпостах на севере края замечено повышенное присутствие косовской полиции.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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