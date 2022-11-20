https://ria.ru/20221120/koronavirus-1832862668.html
В России за сутки госпитализировали 641 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 641 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2022
В России за сутки госпитализировали 641 пациента с COVID-19
В России за сутки выявлены 5217 новых случаев COVID-19, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:49
2022-11-20T11:49
2022-11-20T11:49
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В России за сутки выявлены 5217 новых случаев COVID-19, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 5217 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России госпитализирован 641 пациент с COVID-19, выздоровели 4443 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 20 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 641 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,7%... Выздоровели за сутки 4443 человека, или на 32,9% меньше в сравнении с 19 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 13 регионах, снижение - в 58, в 14 регионах ситуация не изменилась.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 641 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 5217 новых случаев COVID-19, 59 человек умерли
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
В России за сутки выявлены 5217 новых случаев COVID-19, умерли 59 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 5217 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России госпитализирован 641 пациент с COVID-19, выздоровели 4443 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 20 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 641 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,7%... Выздоровели за сутки 4443 человека, или на 32,9% меньше в сравнении с 19 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 13 регионах, снижение - в 58, в 14 регионах ситуация не изменилась.