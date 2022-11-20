https://ria.ru/20221120/koronavirus-1832862269.html
В Москве за сутки госпитализировали 144 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 144 больных COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 144 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 808 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:46
2022-11-20T11:46
2022-11-20T11:47
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 808 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 727 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 246 635 случаев коронавируса, выздоровели 3 055 419 человек, умерли 46 855 человек.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
11:46 20.11.2022 (обновлено: 11:47 20.11.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 144 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 808 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек