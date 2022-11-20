https://ria.ru/20221120/koronavirus-1832862269.html

В Москве за сутки госпитализировали 144 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 144 больных COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 144 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 808 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T11:46

2022-11-20T11:46

2022-11-20T11:47

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 808 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 727 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 246 635 случаев коронавируса, выздоровели 3 055 419 человек, умерли 46 855 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19