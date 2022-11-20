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Главы МИД G7 осудили пуск баллистической ракеты КНДР

Главы МИД G7 осудили пуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 20.11.2022

Главы МИД G7 осудили пуск баллистической ракеты КНДР

Министры иностранных дел "Большой семерки" осудили недавний пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), потребовали "жесткой реакции"... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T21:12

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел "Большой семерки" осудили недавний пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), потребовали "жесткой реакции" со стороны международного сообщества и призвали Совет безопасности ООН принять существенные меры."Мы, министры иностранных дел стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Верховный представитель Европейского союза - самым решительным образом осуждаем возмутительный пуск очередной межконтинентальной баллистической ракеты, произведенный 18 ноября 2022 года Северной Кореей... Мы призываем КНДР возобновить осмысленный диалог по денуклеаризации и поддерживаем неоднократные предложения диалога со стороны США, Японии и Республики Корея", - говорится в сообщении, опубликованном от глав МИД "Большой семерки" на сайте французского внешнеполитического ведомства.Министры также призвали к "жесткой реакции" международного сообщества, в том числе "значительным мерам" со стороны Совбеза ООН.В пятницу сообщалось, что утром того же дня КНДР запустила МБР из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна в сторону Японского моря. Дальность полета ракеты составила примерно 1 тысячу километров, наибольшая высота - 6,1 тысячи километров, скорость - примерно 22 Маха. Ракета упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо - в пределах исключительной экономической зоны Японии. Она летела по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить расстояние полета. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории эта МБР смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Ее полет продлился, предположительно, 69 минут. В субботу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подтвердил способность ядерных сил страны сдерживать любую ядерную угрозу.

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в мире, ким чен ын, япония, сша, канада, оон, g7, совет безопасности оон