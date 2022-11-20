https://ria.ru/20221120/italiya-1832870774.html

Авиабомбу, найденную рядом с главной автострадой Италии, обезвредили

Авиабомбу, найденную рядом с главной автострадой Италии, обезвредили - РИА Новости, 20.11.2022

Авиабомбу, найденную рядом с главной автострадой Италии, обезвредили

Движение транспортных средств по главной автомагистрали Италии А1 в течение более чем двух часов было блокировано в воскресенье утром в связи с операцией по... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T12:55

2022-11-20T12:55

2022-11-20T12:55

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италия

вторая мировая война (1939-1945)

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РИМ, 20 ноя – РИА Новости. Движение транспортных средств по главной автомагистрали Италии А1 в течение более чем двух часов было блокировано в воскресенье утром в связи с операцией по обезвреживанию неразорвавшейся американской авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщил новостной телеканал SkyTg24.Взрывное устройство массой около 250 килограммов было ранее обнаружено в русле реки Палья близ города Орвието в центральной Италии. Местные власти назначили проведение операции по обезвреживанию бомбы на 20 ноября, приняв решение о создании специальной "красной зоны" в радиусе около километра от места опасной находки. Рано утром в воскресенье по соображениям безопасности из этой зоны были эвакуированы примерно 2,4 тысячи человек.Первоначально предполагалось, что операция по обезвреживанию авиабомбы завершится к 11.00 (13.00 мск), однако военным саперам удалось вывезти взрывное устройство в отдаленный карьер, где оно позднее будет взорвано, почти на полтора часа раньше.В настоящий момент движение автомобилей по дороге А1 восстановлено. Кроме того, возобновлено железнодорожное сообщение на линии Рим-Флоренция, которое также было приостановлено на время проведения операции. По свидетельствам местных СМИ, эвакуированные утром жители сейчас возвращаются домой.

https://ria.ru/20221108/bomba-1830018637.html

https://ria.ru/20220505/bomba-1786941361.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, вторая мировая война (1939-1945), сша