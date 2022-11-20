Рейтинг@Mail.ru
Авиабомбу, найденную рядом с главной автострадой Италии, обезвредили - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/italiya-1832870774.html
Авиабомбу, найденную рядом с главной автострадой Италии, обезвредили
Авиабомбу, найденную рядом с главной автострадой Италии, обезвредили - РИА Новости, 20.11.2022
Авиабомбу, найденную рядом с главной автострадой Италии, обезвредили
Движение транспортных средств по главной автомагистрали Италии А1 в течение более чем двух часов было блокировано в воскресенье утром в связи с операцией по... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T12:55
2022-11-20T12:55
в мире
италия
вторая мировая война (1939-1945)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603614470_0:174:2905:1808_1920x0_80_0_0_dc08553816e87db630ad23a750f75e8e.jpg
РИМ, 20 ноя – РИА Новости. Движение транспортных средств по главной автомагистрали Италии А1 в течение более чем двух часов было блокировано в воскресенье утром в связи с операцией по обезвреживанию неразорвавшейся американской авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщил новостной телеканал SkyTg24.Взрывное устройство массой около 250 килограммов было ранее обнаружено в русле реки Палья близ города Орвието в центральной Италии. Местные власти назначили проведение операции по обезвреживанию бомбы на 20 ноября, приняв решение о создании специальной "красной зоны" в радиусе около километра от места опасной находки. Рано утром в воскресенье по соображениям безопасности из этой зоны были эвакуированы примерно 2,4 тысячи человек.Первоначально предполагалось, что операция по обезвреживанию авиабомбы завершится к 11.00 (13.00 мск), однако военным саперам удалось вывезти взрывное устройство в отдаленный карьер, где оно позднее будет взорвано, почти на полтора часа раньше.В настоящий момент движение автомобилей по дороге А1 восстановлено. Кроме того, возобновлено железнодорожное сообщение на линии Рим-Флоренция, которое также было приостановлено на время проведения операции. По свидетельствам местных СМИ, эвакуированные утром жители сейчас возвращаются домой.
https://ria.ru/20221108/bomba-1830018637.html
https://ria.ru/20220505/bomba-1786941361.html
италия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603614470_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e01dfb752d1dc42e1b20840c3f1073ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, вторая мировая война (1939-1945), сша
В мире, Италия, Вторая мировая война (1939-1945), США
12:55 20.11.2022
 
Авиабомбу, найденную рядом с главной автострадой Италии, обезвредили

Движение по главной автомагистрали Италии приостанавливали из-за авиабомбы времен войны

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 20 ноя – РИА Новости. Движение транспортных средств по главной автомагистрали Италии А1 в течение более чем двух часов было блокировано в воскресенье утром в связи с операцией по обезвреживанию неразорвавшейся американской авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщил новостной телеканал SkyTg24.
Взрывное устройство массой около 250 килограммов было ранее обнаружено в русле реки Палья близ города Орвието в центральной Италии. Местные власти назначили проведение операции по обезвреживанию бомбы на 20 ноября, приняв решение о создании специальной "красной зоны" в радиусе около километра от места опасной находки. Рано утром в воскресенье по соображениям безопасности из этой зоны были эвакуированы примерно 2,4 тысячи человек.
Вид на реку Одра с польской стороны - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 16:59
В Польше обнаружили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны
Первоначально предполагалось, что операция по обезвреживанию авиабомбы завершится к 11.00 (13.00 мск), однако военным саперам удалось вывезти взрывное устройство в отдаленный карьер, где оно позднее будет взорвано, почти на полтора часа раньше.
В настоящий момент движение автомобилей по дороге А1 восстановлено. Кроме того, возобновлено железнодорожное сообщение на линии Рим-Флоренция, которое также было приостановлено на время проведения операции. По свидетельствам местных СМИ, эвакуированные утром жители сейчас возвращаются домой.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 11:20
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны
 
В миреИталияВторая мировая война (1939-1945)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала