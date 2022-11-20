https://ria.ru/20221120/gosdolg-1832039511.html

Зачем Россия наращивает госдолг

Зачем Россия наращивает госдолг - РИА Новости, 20.11.2022

Зачем Россия наращивает госдолг

К 2025-му Минфин собирается увеличить госдолг до 29,9 триллиона рублей, или 17,5 процента ВВП — для покрытия дефицита бюджета. Оправданно ли это, безопасна ли... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T08:00

2022-11-20T08:00

2022-11-20T08:10

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. К 2025-му Минфин собирается увеличить госдолг до 29,9 триллиона рублей, или 17,5 процента ВВП — для покрытия дефицита бюджета. Оправданно ли это, безопасна ли такая долговая нагрузка и у кого занимать в условиях беспрецедентных санкций и противостояния с Западом — в материале РИА Новости.Есть, где занятьВнутренний долг в ближайшие три года финансовые власти планируют поднять до 25 триллионов рублей, внешний — до 4,9 триллиона. В 2021-м было 20,9 триллиона (16 процентов ВВП), и 16,5 приходились на внутренние заимствования.Однако и на внешнем рынке есть у кого занять. Инвестиционные фонды стран Ближнего Востока, Китая и Индии, а также Латинской и Южной Америки активно покупают российские облигации.Да и европейские инвесторы вкладываются через аффилированные структуры, указывает экономист, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.С января Минфин разместил ОФЗ на 574,5 миллиарда рублей по номиналу (за 2021-й — более чем на 2,6 триллиона). Причем три четверти — в октябре-ноябре, когда вновь предложили рынку выпуски с плавающим купоном, которые сейчас пользуются особым спросом. Таких — 48 процентов, отмечает Михаил Беспалов.По мнению вице-президента ИК "Fontvielle" Анастасии Хрусталевой, Минфин вполне может занять и у населения — на депозитах вкладчиков-физлиц хранится более 33 триллионов рублей. Поскольку число частных инвесторов на Мосбирже заметно увеличилось, при условии выгодной премии относительно банковских предложений, переток капитала из депозитов в облигации весьма вероятен.Профинансировать дефицитВ 2023-м запланирован дефицит бюджета в 2,9 триллиона рублей, или 2 процента ВВП. В 2024-м — 1,4 процента, или 2,2 триллиона, 2025-м — 1,3 триллиона (0,7 процента).Дефицит покрывают за счет госдолга и из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, в этом году оттуда возьмут триллион. Как пояснял ранее премьер Михаил Мишустин, увеличение заимствований в разумных пределах позволит не тратить средства "главной кубышки".Альтернатива — поднять налоги, но это отрицательно скажется на устойчивости экономики. Включить печатный станок тоже не вариант — это разгонит инфляцию.С учетом постоянной выручки от сырьевых и промышленных товаров на азиатских рынках (главным образом — Ирана, Китая, Индии, стран Юго-Восточной и Восточной Азии, Африки, Южной и Латинской Америки) рост госдолга не угрожает макроэкономической стабильности, считает Михаил Хачатурян.Несмотря на дефицит, Госдума утвердила новое бюджетное правило.Из базовых нефтегазовых доходов в 2023-2025 годах на расходы можно направить восемь триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на четыре процента.Как поясняется в документе, это соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе в диапазоне 65-75 рублей за доллар и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику.Меньше 20 процентовТаким образом, в итоге госдолг не должен превысить 20 процентов ВВП. Еще год назад речь шла о 22 процентах — то есть политика Минфина ужесточилась. С такими показателями долговая нагрузка России — одна из самых низких в мире. Для сравнения: в Японии — более 200 процентов ВВП, США — 140, еврозоне — 95, Китае — 71, Саудовской Аравии — 30. Не менее важный фактор — обслуживание госдолга. В 2023-м, по плану министерства, на это понадобится не более семи процентов всех расходов, в 2024-м — 7,5 процента. Как отмечает Михаил Паюшин, управляющий партнер юридической компании Freeviser, это более чем приемлемо: считается, что должно быть не больше 50 процентов.

https://ria.ru/20221110/defitsit-1830586334.html

https://ria.ru/20221020/defitsit-1825348159.html

https://ria.ru/20221110/byudzhet-1830473353.html

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)