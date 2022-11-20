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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на мебельном складе
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на мебельном складе - РИА Новости, 20.11.2022
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на мебельном складе
Пожар на мебельном складе в Екатеринбурге на площади 800 квадратных метров ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T18:34
2022-11-20T18:34
2022-11-20T18:57
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Пожар на мебельном складе в Екатеринбурге на площади 800 квадратных метров ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в МЧС России сообщали, что в Екатеринбурге горит мебельный склад на площади 800 квадратных метров, тушение осложнялось сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13.11 мск. На месте были сформированы звенья газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечалось, что горели материалы для производства мебели и производственные остатки. Были задействованы 18 единиц пожарной техники и 64 человек личного состава. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.Со своей стороны, региональный главк МЧС России сообщил, что в настоящее время пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
https://ria.ru/20221120/pozhar-1832904471.html
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:34 20.11.2022 (обновлено: 18:57 20.11.2022)
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на мебельном складе
МЧС России: в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на мебельном складе