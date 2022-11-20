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Французы не понимают, зачем помогать Украине, заявил министр обороны страны - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/frantsiya-1832929070.html
Французы не понимают, зачем помогать Украине, заявил министр обороны страны
Французы не понимают, зачем помогать Украине, заявил министр обороны страны - РИА Новости, 20.11.2022
Французы не понимают, зачем помогать Украине, заявил министр обороны страны
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню признался, что ему приходится разъяснять согражданам, почему Франция продолжает поставлять оружие Украине. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T18:41
2022-11-20T18:41
специальная военная операция на украине
в мире
себастьян лекорню
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
франция
россия
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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню признался, что ему приходится разъяснять согражданам, почему Франция продолжает поставлять оружие Украине."Вопрос [необходимости солидарности с Украиной] является основным. В Париже меня чаще спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, тогда как в моем департаменте Эр люди без задней мысли интересуются, почему мы должны помогать Украине… Я говорю одно и то же и правым, и левым: если мы хотим защищать наши ценности, мы должны помогать Украине защищать ее границы и суверенитет", - сказал министр.Он отметил, что "стратегические запасы вооружений Украины более ограничены", чем российские, и что Франция "компенсирует это военной и гражданской поддержкой".Он напомнил, что Франция будет обучать 2 тысячи солдат с Украины в рамках программы ЕС по подготовке 15 тысяч украинских военных.Лекорню также сообщил, что Франция направила Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale. Франция ранее уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR, в ближайшее время она передаст Киеву еще шесть. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221120/ukraina-1832902046.html
https://ria.ru/20221120/natsionalisty-1832894574.html
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в мире, себастьян лекорню, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, франция, россия, нато, минобороны франции, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Франция, Россия, НАТО, Минобороны Франции, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:41 20.11.2022
 
Французы не понимают, зачем помогать Украине, заявил министр обороны страны

Глава Минобороны Франции Лекорню: приходится разъяснять людям, почему Париж помогает Киеву

© AP Photo / Gonzalo FuentesГлава Минобороны Франции Себастьян Лекорню
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню признался, что ему приходится разъяснять согражданам, почему Франция продолжает поставлять оружие Украине.
"Вопрос [необходимости солидарности с Украиной] является основным. В Париже меня чаще спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, тогда как в моем департаменте Эр люди без задней мысли интересуются, почему мы должны помогать Украине… Я говорю одно и то же и правым, и левым: если мы хотим защищать наши ценности, мы должны помогать Украине защищать ее границы и суверенитет", - сказал министр.
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Вчера, 16:09Специальная военная операция на Украине
Во Франции отчитали советника главы офиса Зеленского после слов о России
Он отметил, что "стратегические запасы вооружений Украины более ограничены", чем российские, и что Франция "компенсирует это военной и гражданской поддержкой".
Он напомнил, что Франция будет обучать 2 тысячи солдат с Украины в рамках программы ЕС по подготовке 15 тысяч украинских военных.
Лекорню также сообщил, что Франция направила Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale. Франция ранее уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR, в ближайшее время она передаст Киеву еще шесть. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаФранцияРоссияНАТОМинобороны ФранцииЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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