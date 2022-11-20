https://ria.ru/20221120/ekaterinburg-1832896069.html

В Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе

В Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе - РИА Новости, 20.11.2022

В Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе

Пожар на мебельном складе в Екатеринбурге локализован, сообщает региональный главк МЧС России РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:40

2022-11-20T15:40

2022-11-20T18:57

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832888212_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_cc7e961863b27dd4759e61cc7c6162e2.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Пожар на мебельном складе в Екатеринбурге локализован, сообщает региональный главк МЧС РоссииРанее в МЧС России сообщали о том, что мебельный склад горит в Екатеринбурге на площади 800 квадратных метров, тушение осложнялось сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13.11 (мск). На месте были сформированы звенья газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечалось, что горят материалы для производства мебели и производственные остатки.Информации о пострадавших нет. Уточняется, что задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

https://ria.ru/20221120/sklad-1832886350.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)