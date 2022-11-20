https://ria.ru/20221120/ekaterinburg-1832896069.html
В Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе
В Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе - РИА Новости, 20.11.2022
В Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе
Пожар на мебельном складе в Екатеринбурге локализован, сообщает региональный главк МЧС России РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:40
2022-11-20T15:40
2022-11-20T18:57
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Пожар на мебельном складе в Екатеринбурге локализован, сообщает региональный главк МЧС РоссииРанее в МЧС России сообщали о том, что мебельный склад горит в Екатеринбурге на площади 800 квадратных метров, тушение осложнялось сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13.11 (мск). На месте были сформированы звенья газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечалось, что горят материалы для производства мебели и производственные остатки.Информации о пострадавших нет. Уточняется, что задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:40 20.11.2022 (обновлено: 18:57 20.11.2022)
В Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе
МЧС: пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Пожар на мебельном складе в Екатеринбурге локализован, сообщает региональный главк МЧС России
"В 17.12 по местному времени (15.12 мск) пожар локализован на площади 800 квадратных метров, огнеборцы принимают меры по ликвидации горения", – говорится в сообщении.
Ранее в МЧС России сообщали о том, что мебельный склад горит в Екатеринбурге на площади 800 квадратных метров, тушение осложнялось сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13.11 (мск). На месте были сформированы звенья газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечалось, что горят материалы для производства мебели и производственные остатки.
Информации о пострадавших нет. Уточняется, что задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.