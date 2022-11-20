20:15 20.11.2022 (обновлено: 21:10 20.11.2022)
Республиканцы заявили о достижении целей на выборах в конгресс США
Лидер республиканцев Маккарти заявил о достижении всех целей на выборах в конгресс США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Республиканской партии удалось достичь всех трех целей на выборах в палату представителей конгресса США, заявил лидер республиканского большинства в палате Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News.
"Уникальность ситуации в том, что мы поставили цель… остановить повестку (президента США Джо) Байдена, выиграть большинство и уволить Нэнси Пелоси. Мы только что достигли все три", - заявил он.
При этом Маккарти признал, что ему хотелось бы видеть больший перевес в пользу занимаемых республиканцами мест в конгрессе.
В среду президент США Джо Байден поздравил Маккарти с тем, что партия выиграла большинство мандатов по итогам предварительных выборов. Позднее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что больше не будет возглавлять демократов в палате.
При этом в сенате, согласно прогнозу телеканала CNN, демократическая партия США получает 50 мест и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Демократам нужна половина, то есть 50 мест в сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.
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