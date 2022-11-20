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Республиканцы заявили о достижении целей на выборах в конгресс США

Республиканцы заявили о достижении целей на выборах в конгресс США - РИА Новости, 20.11.2022

Республиканцы заявили о достижении целей на выборах в конгресс США

Республиканской партии удалось достичь всех трех целей на выборах в палату представителей конгресса США, заявил лидер республиканского большинства в палате... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T20:15

2022-11-20T20:15

2022-11-20T21:10

в мире

кевин маккарти

джо байден

нэнси пелоси

сша

невада

конгресс сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Республиканской партии удалось достичь всех трех целей на выборах в палату представителей конгресса США, заявил лидер республиканского большинства в палате Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News.При этом Маккарти признал, что ему хотелось бы видеть больший перевес в пользу занимаемых республиканцами мест в конгрессе.В среду президент США Джо Байден поздравил Маккарти с тем, что партия выиграла большинство мандатов по итогам предварительных выборов. Позднее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что больше не будет возглавлять демократов в палате.При этом в сенате, согласно прогнозу телеканала CNN, демократическая партия США получает 50 мест и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Демократам нужна половина, то есть 50 мест в сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.

https://ria.ru/20221117/bayden-1832332747.html

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в мире, кевин маккарти, джо байден, нэнси пелоси, сша, невада, конгресс сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022