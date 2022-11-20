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Два человека получили ранения при обстреле Павловки в ДНР со стороны ВСУ

Два человека получили ранения при обстреле Павловки в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.11.2022

Два человека получили ранения при обстреле Павловки в ДНР со стороны ВСУ

Два человека получили ранения в Павловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в воскресенье в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:37

2022-11-20T17:37

2022-11-20T17:37

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Два человека получили ранения в Павловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в воскресенье в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Павловку, ранены два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в воскресенье украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности 23 снаряда калибрами 152 и 155 миллиметров.

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины