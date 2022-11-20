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Два человека получили ранения при обстреле Павловки в ДНР со стороны ВСУ
Два человека получили ранения при обстреле Павловки в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.11.2022
Два человека получили ранения при обстреле Павловки в ДНР со стороны ВСУ
Два человека получили ранения в Павловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в воскресенье в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:37
2022-11-20T17:37
2022-11-20T17:37
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Два человека получили ранения в Павловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в воскресенье в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Павловку, ранены два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в воскресенье украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности 23 снаряда калибрами 152 и 155 миллиметров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Два человека получили ранения при обстреле Павловки в ДНР со стороны ВСУ
Штаб теробороны ДНР сообщил о ранении двух человек в Павловке при обстреле со стороны ВСУ