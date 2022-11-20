https://ria.ru/20221120/dnr-1832931072.html
В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 20.11.2022
В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина
Женщина ранена в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T18:52
2022-11-20T18:52
2022-11-20T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Женщина ранена в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Калининскому району Горловки, ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 17.00 (мск) украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
В Горловке при обстреле ВСУ пострадала женщина
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Горловки мирная жительница получила ранение