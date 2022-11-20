ВСУ обстреляли четыре района Донецка и Макеевку
Представительство ДНР: обстреляли четыре района Донецка и Макеевку, выпустив 23 снаряда
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности 23 снаряда калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15:20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15:30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 15.35 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому и Петровскому районам Донецка, в 16.10 - пять снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району, в 16.40 - три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.