https://ria.ru/20221120/belorussiya-1832879687.html

Погранкомитет Белоруссии обнаружил тело гражданина Ирака

Погранкомитет Белоруссии обнаружил тело гражданина Ирака - РИА Новости, 20.11.2022

Погранкомитет Белоруссии обнаружил тело гражданина Ирака

Тело гражданина Ирака обнаружено на белорусско-польской границе, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:03

2022-11-20T14:03

2022-11-20T20:56

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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Тело гражданина Ирака обнаружено на белорусско-польской границе, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии."Вчера, 19 ноября, на белорусско-польской границе пограничным нарядом обнаружено тело мужчины неславянской внешности без теплой верхней одежды. Труп находился недалеко от калитки в польском заграждении. Характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь. При себе у погибшего обнаружены документы гражданина Ирака", — говорится в сообщении.Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место была вызвана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.Госпогранкомитет Белоруссии напоминает, что на этом же участке границы 2 октября у польских заграждений, недалеко от калитки, обнаружили тело беженца неславянской внешности, а 8 ноября — избитого гражданина Сирии.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20221118/zagrazhdenie-1832523092.html

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в мире, белоруссия, польша, ирак