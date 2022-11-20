https://ria.ru/20221120/aktrisa-1832943104.html

Власти Ирана арестовали актрису Казияни за связи с иностранными СМИ

Власти Ирана арестовали актрису Казияни за связи с иностранными СМИ - РИА Новости, 20.11.2022

Власти Ирана арестовали актрису Казияни за связи с иностранными СМИ

Органы безопасности Ирана в воскресенье арестовали известную актрису Хенгаме Казияни за поддержку участников беспорядков, а также за связи с иностранными СМИ и... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T20:02

2022-11-20T20:02

2022-11-20T20:42

в мире

иран

тегеран (город)

белуджистан

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Органы безопасности Ирана в воскресенье арестовали известную актрису Хенгаме Казияни за поддержку участников беспорядков, а также за связи с иностранными СМИ и оппозиционными группировками, передает агентство Tasnim.Отмечается, что одним из обвинений, вынесенных Казияни, относится к ее связям с оппозиционными властям Ирана СМИ.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно конфисковывают партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221116/tanker-1831965058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иран, тегеран (город), белуджистан