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Власти Ирана арестовали актрису Казияни за связи с иностранными СМИ - РИА Новости, 20.11.2022
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Власти Ирана арестовали актрису Казияни за связи с иностранными СМИ
Власти Ирана арестовали актрису Казияни за связи с иностранными СМИ - РИА Новости, 20.11.2022
Власти Ирана арестовали актрису Казияни за связи с иностранными СМИ
Органы безопасности Ирана в воскресенье арестовали известную актрису Хенгаме Казияни за поддержку участников беспорядков, а также за связи с иностранными СМИ и... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:02
2022-11-20T20:42
в мире
иран
тегеран (город)
белуджистан
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Органы безопасности Ирана в воскресенье арестовали известную актрису Хенгаме Казияни за поддержку участников беспорядков, а также за связи с иностранными СМИ и оппозиционными группировками, передает агентство Tasnim.Отмечается, что одним из обвинений, вынесенных Казияни, относится к ее связям с оппозиционными властям Ирана СМИ.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно конфисковывают партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221116/tanker-1831965058.html
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в мире, иран, тегеран (город), белуджистан
В мире, Иран, Тегеран (город), Белуджистан
20:02 20.11.2022 (обновлено: 20:42 20.11.2022)
 
Власти Ирана арестовали актрису Казияни за связи с иностранными СМИ

Tasnim: власти Ирана арестовали известную актрису Казияни за связи с иностранными СМИ

© AFP 2022 / Atta KenareИранская актриса Хенгаме Казияни
Иранская актриса Хенгаме Казияни - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
Иранская актриса Хенгаме Казияни. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Органы безопасности Ирана в воскресенье арестовали известную актрису Хенгаме Казияни за поддержку участников беспорядков, а также за связи с иностранными СМИ и оппозиционными группировками, передает агентство Tasnim.
"Хенгаме Газиани, актриса кино и телевидения Ирана, которая разжигала беспорядки, поддерживала бунтовщиков, а также подстрекала общество (на беспорядки – ред.), по решению суда была арестована органами безопасности час назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из обвинений, вынесенных Казияни, относится к ее связям с оппозиционными властям Ирана СМИ.
В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.
В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно конфисковывают партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
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