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В ГД прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия "не хочет мира" - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832783265.html
В ГД прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия "не хочет мира"
В ГД прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия "не хочет мира" - РИА Новости, 19.11.2022
В ГД прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия "не хочет мира"
Владимир Зеленский мечется в агонии, он не самостоятельная фигура и инцидент в Польше большой показатель, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T17:55
2022-11-19T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
россия
украина
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский мечется в агонии, он не самостоятельная фигура и инцидент в Польше большой показатель, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Зеленский заявил, что он считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях."Зеленский явно мечется в агонии. То он якобы готов к переговорам и даже предлагает какие-то свои форматы, то ни за что на переговоры с Россией не пойдет и даже издаёт какие-то указы…. Президент Украины не самостоятельная фигура. И инцидент в Польше, где провокация украинского режима с целью втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией явно провалилась, большой показатель", - написал он в своём Telegram-канале.Слуцкий отметил, что позиция России остаётся "неизменно четкой".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минск-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.На территорию Польши вечером 15 ноября в районе деревни Пшеводув вблизи границы с Украиной упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832733641.html
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в мире, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, россия, украина, инцидент с падением ракет в польше
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Россия, Украина, Инцидент с падением ракет в Польше
17:55 19.11.2022 (обновлено: 18:37 19.11.2022)
 
В ГД прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия "не хочет мира"

Слуцкий: Зеленский мечется, заявляя, что "Россия хочет не мира, а передышки в боях"

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский мечется в агонии, он не самостоятельная фигура и инцидент в Польше большой показатель, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский заявил, что он считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00
Вашингтон гонит Киев на переговоры
"Зеленский явно мечется в агонии. То он якобы готов к переговорам и даже предлагает какие-то свои форматы, то ни за что на переговоры с Россией не пойдет и даже издаёт какие-то указы…. Президент Украины не самостоятельная фигура. И инцидент в Польше, где провокация украинского режима с целью втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией явно провалилась, большой показатель", - написал он в своём Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что позиция России остаётся "неизменно четкой".
"Не мы закрывали дверь в переговорный процесс, не мы отказывались продолжать переговоры. И не Зеленскому теперь рассуждать, хочет ли Россия мира, или обвинять нас в желании "добиться передышки", - отметил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 16:29
В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минск-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
На территорию Польши вечером 15 ноября в районе деревни Пшеводув вблизи границы с Украиной упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 12:51
Французский депутат указал на акт безумия, который совершил Зеленский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФРоссияУкраинаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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