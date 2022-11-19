https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832783265.html

В ГД прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия "не хочет мира"

В ГД прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия "не хочет мира" - РИА Новости, 19.11.2022

В ГД прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия "не хочет мира"

Владимир Зеленский мечется в агонии, он не самостоятельная фигура и инцидент в Польше большой показатель, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T17:55

2022-11-19T17:55

2022-11-19T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

россия

украина

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский мечется в агонии, он не самостоятельная фигура и инцидент в Польше большой показатель, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Зеленский заявил, что он считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях."Зеленский явно мечется в агонии. То он якобы готов к переговорам и даже предлагает какие-то свои форматы, то ни за что на переговоры с Россией не пойдет и даже издаёт какие-то указы…. Президент Украины не самостоятельная фигура. И инцидент в Польше, где провокация украинского режима с целью втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией явно провалилась, большой показатель", - написал он в своём Telegram-канале.Слуцкий отметил, что позиция России остаётся "неизменно четкой".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минск-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.На территорию Польши вечером 15 ноября в районе деревни Пшеводув вблизи границы с Украиной упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832733641.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, россия, украина, инцидент с падением ракет в польше