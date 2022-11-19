https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768039.html

Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы

Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы - РИА Новости, 19.11.2022

Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы

Запад не будет выполнять новые просьбы Владимира Зеленского после лживых заявлений о "российских ракетах" в Польше, написал в Twitter лидер французского... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:29

2022-11-19T16:29

2022-11-19T16:51

в мире

владимир зеленский

польша

украина

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европарламент

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Запад не будет выполнять новые просьбы Владимира Зеленского после лживых заявлений о "российских ракетах" в Польше, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо."Только что Зеленский призвал страны ЕС выделить "новые миллиарды", чтобы "пережить зиму"! Бред! <…> И вообще, Зеленскому следовало бы заткнуться после его безумной лжи о ракете в Польше!" — написал он.По словам француза, Европа не может себе позволить и дальше помогать Украине, так как впадает в нищету.Вечером 15 ноября на территории Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В Министерстве обороны России заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832733641.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832757443.html

https://ria.ru/20221119/sanktsii-1832760757.html

польша

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, польша, украина, франция, европарламент