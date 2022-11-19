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Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы - РИА Новости, 19.11.2022
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Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы
Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы - РИА Новости, 19.11.2022
Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы
Запад не будет выполнять новые просьбы Владимира Зеленского после лживых заявлений о "российских ракетах" в Польше, написал в Twitter лидер французского... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:29
2022-11-19T16:51
в мире
владимир зеленский
польша
украина
франция
европарламент
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Запад не будет выполнять новые просьбы Владимира Зеленского после лживых заявлений о "российских ракетах" в Польше, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо."Только что Зеленский призвал страны ЕС выделить "новые миллиарды", чтобы "пережить зиму"! Бред! &lt;…&gt; И вообще, Зеленскому следовало бы заткнуться после его безумной лжи о ракете в Польше!" — написал он.По словам француза, Европа не может себе позволить и дальше помогать Украине, так как впадает в нищету.Вечером 15 ноября на территории Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В Министерстве обороны России заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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в мире, владимир зеленский, польша, украина, франция, европарламент
В мире, Владимир Зеленский, Польша, Украина, Франция, Европарламент
16:29 19.11.2022 (обновлено: 16:51 19.11.2022)
 
Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы

Французский политик Филиппо: Запад не хочет слушать Зеленского после лжи о ракете в Польше

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Запад не будет выполнять новые просьбы Владимира Зеленского после лживых заявлений о "российских ракетах" в Польше, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Только что Зеленский призвал страны ЕС выделить "новые миллиарды", чтобы "пережить зиму"! Бред! <…> И вообще, Зеленскому следовало бы заткнуться после его безумной лжи о ракете в Польше!" — написал он.
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Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.
В Министерстве обороны России заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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