https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768039.html
Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы
Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы - РИА Новости, 19.11.2022
Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы
Запад не будет выполнять новые просьбы Владимира Зеленского после лживых заявлений о "российских ракетах" в Польше, написал в Twitter лидер французского... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:29
2022-11-19T16:29
2022-11-19T16:51
в мире
владимир зеленский
польша
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европарламент
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Запад не будет выполнять новые просьбы Владимира Зеленского после лживых заявлений о "российских ракетах" в Польше, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо."Только что Зеленский призвал страны ЕС выделить "новые миллиарды", чтобы "пережить зиму"! Бред! <…> И вообще, Зеленскому следовало бы заткнуться после его безумной лжи о ракете в Польше!" — написал он.По словам француза, Европа не может себе позволить и дальше помогать Украине, так как впадает в нищету.Вечером 15 ноября на территории Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В Министерстве обороны России заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832733641.html
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832757443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, польша, украина, франция, европарламент
В мире, Владимир Зеленский, Польша, Украина, Франция, Европарламент
16:29 19.11.2022 (обновлено: 16:51 19.11.2022)
Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы
Французский политик Филиппо: Запад не хочет слушать Зеленского после лжи о ракете в Польше