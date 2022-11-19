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Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату - РИА Новости, 19.11.2022
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Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату
Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату - РИА Новости, 19.11.2022
Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату
Рабочие металлургической и электротехнической промышленности Нюрнберга приняли участие в митинге с требованием повышения заработной платы примерно на восемь процентов и специальной выплаты в размере 3000 евро. По улицам города маршем прошли тысячи человек. Шествие возглавили руководители одного из лидеров немецкого автопрома.
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германия
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"Мы боремся с растущей арендной платой, безумно дорогим топливом, мы не знаем, как платить за отопление. Предупредительная забастовка – это только первый шаг", – заявил Маркус Ванш, председатель совета рабочих автомобильного концерна MAN.В октябре Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что уровень инфляции в стране вырос до 11,6 процента, что вызвало опасения, что этой зимой ФРГ может скатиться в рецессию.
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Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату
Рабочие металлургической и электротехнической промышленности Нюрнберга приняли участие в митинге с требованием повышения заработной платы примерно на восемь процентов и специальной выплаты в размере 3000 евро. По улицам города маршем прошли тысячи человек. Шествие возглавили руководители одного из лидеров немецкого автопрома. "Мы боремся с растущей арендной платой, безумно дорогим топливом, мы не знаем, как платить за отопление. Предупредительная забастовка – это только первый шаг", – заявил Маркус Ванш, председатель совета рабочих автомобильного концерна MAN. В октябре Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что уровень инфляции в стране вырос до 11,6 процента, что вызвало опасения, что этой зимой ФРГ может скатиться в рецессию.
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германия, нюрнберг, видео, видео
Германия, Нюрнберг, Видео
Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату
Рабочие металлургической и электротехнической промышленности Нюрнберга приняли участие в митинге с требованием повышения заработной платы примерно на восемь процентов и специальной выплаты в размере 3000 евро. По улицам города маршем прошли тысячи человек. Шествие возглавили руководители одного из лидеров немецкого автопрома.
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18:12 19.11.2022
 

Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату

Читать ria.ru в
Рабочие металлургической и электротехнической промышленности Нюрнберга приняли участие в митинге с требованием повышения заработной платы примерно на восемь процентов и специальной выплаты в размере 3000 евро. По улицам города маршем прошли тысячи человек. Шествие возглавили руководители одного из лидеров немецкого автопрома.
"Мы боремся с растущей арендной платой, безумно дорогим топливом, мы не знаем, как платить за отопление. Предупредительная забастовка – это только первый шаг", – заявил Маркус Ванш, председатель совета рабочих автомобильного концерна MAN.
В октябре Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что уровень инфляции в стране вырос до 11,6 процента, что вызвало опасения, что этой зимой ФРГ может скатиться в рецессию.
 
ГерманияНюрнбергВидео
 
 
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