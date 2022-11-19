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Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату

Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату - РИА Новости, 19.11.2022

Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату

Рабочие металлургической и электротехнической промышленности Нюрнберга приняли участие в митинге с требованием повышения заработной платы примерно на восемь процентов и специальной выплаты в размере 3000 евро. По улицам города маршем прошли тысячи человек. Шествие возглавили руководители одного из лидеров немецкого автопрома.

2022-11-19T18:12

2022-11-19T18:12

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"Мы боремся с растущей арендной платой, безумно дорогим топливом, мы не знаем, как платить за отопление. Предупредительная забастовка – это только первый шаг", – заявил Маркус Ванш, председатель совета рабочих автомобильного концерна MAN.В октябре Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что уровень инфляции в стране вырос до 11,6 процента, что вызвало опасения, что этой зимой ФРГ может скатиться в рецессию.

германия

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Немецкие металлурги и электротехники требуют увеличить зарплату Рабочие металлургической и электротехнической промышленности Нюрнберга приняли участие в митинге с требованием повышения заработной платы примерно на восемь процентов и специальной выплаты в размере 3000 евро. По улицам города маршем прошли тысячи человек. Шествие возглавили руководители одного из лидеров немецкого автопрома. "Мы боремся с растущей арендной платой, безумно дорогим топливом, мы не знаем, как платить за отопление. Предупредительная забастовка – это только первый шаг", – заявил Маркус Ванш, председатель совета рабочих автомобильного концерна MAN. В октябре Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что уровень инфляции в стране вырос до 11,6 процента, что вызвало опасения, что этой зимой ФРГ может скатиться в рецессию. 2022-11-19T18:12 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, нюрнберг, видео, видео