https://ria.ru/20221119/zakharova-1832716654.html

У Москвы нет иллюзий о переосмыслении ЕС отношений с Россией, заявил МИД

У Москвы нет иллюзий о переосмыслении ЕС отношений с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 19.11.2022

У Москвы нет иллюзий о переосмыслении ЕС отношений с Россией, заявил МИД

Москва знает о дискуссиях внутри ЕС по отношениям с Россией, но не питает иллюзий о возможном переосмыслении долгосрочных подходов к отношениям ЕС с Россией,... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:00

2022-11-19T11:00

2022-11-19T11:00

мария захарова

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва знает о дискуссиях внутри ЕС по отношениям с Россией, но не питает иллюзий о возможном переосмыслении долгосрочных подходов к отношениям ЕС с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Знаем о дискуссиях внутри ЕС по отношениям с Россией, представляющих собой очередную попытку переосмыслить долгосрочные подходы к взаимодействию с нашей страной. Судя по всему, о результатах пока говорить рано, обсуждение продолжается. Никаких иллюзий не питаем", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии о планах ЕС пересмотреть основы своей политики на российском направлении, в частности, "шесть пунктов" главы Евродипломатии ЕС Жозепа Борреля.По ее словам, идеи, внушаемые странам ЕС Боррелем, не содержат даже намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении, а только провоцируют закрепление нового раскола Европы, не предлагаются при этом какие бы то ни было рецепты решения накопившихся проблем."Будто Россия или Евросоюз как географические и цивилизационные соседи могут куда-то деться друг от друга", - добавила Захарова.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на совещании с министрами иностранных дел в понедельник озвучил предложения по общим подходам Евросоюза к отношениям с Россией на фоне украинского кризиса из шести пунктов, которые, по его словам, получили одобрение участников встречи. Первый пункт, по его словам, предполагает совместные усилия по изоляции России. Также общеевропейский подход предусматривает оказание помощи соседям Евросоюза в преодолении последствий глобального кризиса, наподобие помощи, оказываемой Украине со стороны ЕС.

https://ria.ru/20221117/shpiony-1832129700.html

https://ria.ru/20221119/ssha-1832687227.html

россия

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мария захарова, жозеп боррель, россия, москва, европа, евросоюз, в мире