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В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света
В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 19.11.2022
В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света
Более 3,6 тысячи абонентов остались без электричества в Ясиноватой, обесточена дистанция электроснабжения (ЭЧ-9) в населенном пункте, а также четыре котельных в РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:35
2022-11-19T15:35
2022-11-19T15:35
специальная военная операция на украине
жкх
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Более 3,6 тысячи абонентов остались без электричества в Ясиноватой, обесточена дистанция электроснабжения (ЭЧ-9) в населенном пункте, а также четыре котельных в результате обстрела со стороны украинских войск, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Ясиноватой. Обесточена ЭЧ-9, 4 котельных, 3650 абонентов остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении штаба.В пятницу представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в результате украинских обстрелов была обесточена насосная станция в Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221119/dnr-1832674227.html
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жкх, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света
Штаб ДНР: В Ясиноватой более трех с половиной тысяч абонентов остались без света