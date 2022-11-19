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В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/yasinovataya-1832758626.html
В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света
В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 19.11.2022
В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света
Более 3,6 тысячи абонентов остались без электричества в Ясиноватой, обесточена дистанция электроснабжения (ЭЧ-9) в населенном пункте, а также четыре котельных в РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:35
2022-11-19T15:35
специальная военная операция на украине
жкх
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Более 3,6 тысячи абонентов остались без электричества в Ясиноватой, обесточена дистанция электроснабжения (ЭЧ-9) в населенном пункте, а также четыре котельных в результате обстрела со стороны украинских войск, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Ясиноватой. Обесточена ЭЧ-9, 4 котельных, 3650 абонентов остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении штаба.В пятницу представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в результате украинских обстрелов была обесточена насосная станция в Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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ясиноватая
донецкая народная республика
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жкх, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
15:35 19.11.2022
 
В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света

Штаб ДНР: В Ясиноватой более трех с половиной тысяч абонентов остались без света

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Более 3,6 тысячи абонентов остались без электричества в Ясиноватой, обесточена дистанция электроснабжения (ЭЧ-9) в населенном пункте, а также четыре котельных в результате обстрела со стороны украинских войск, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Ясиноватой. Обесточена ЭЧ-9, 4 котельных, 3650 абонентов остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении штаба.
В пятницу представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в результате украинских обстрелов была обесточена насосная станция в Ясиноватой.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 00:39Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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