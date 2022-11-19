https://ria.ru/20221119/yasinovataya-1832758626.html

В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света

В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 19.11.2022

В Ясиноватой более трех тысяч абонентов остались без света

Более 3,6 тысячи абонентов остались без электричества в Ясиноватой, обесточена дистанция электроснабжения (ЭЧ-9) в населенном пункте, а также четыре котельных в РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:35

2022-11-19T15:35

2022-11-19T15:35

специальная военная операция на украине

жкх

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Более 3,6 тысячи абонентов остались без электричества в Ясиноватой, обесточена дистанция электроснабжения (ЭЧ-9) в населенном пункте, а также четыре котельных в результате обстрела со стороны украинских войск, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Ясиноватой. Обесточена ЭЧ-9, 4 котельных, 3650 абонентов остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении штаба.В пятницу представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в результате украинских обстрелов была обесточена насосная станция в Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221119/dnr-1832674227.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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жкх, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия