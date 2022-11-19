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Осмотр квартир дома на Сахалине, где был взрыв, проведут в воскресенье

Осмотр квартир дома на Сахалине, где был взрыв, проведут в воскресенье - РИА Новости, 19.11.2022

Осмотр квартир дома на Сахалине, где был взрыв, проведут в воскресенье

Детальный осмотр квартир дома на Сахалине, где был взрыв, проведут в воскресенье, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:37

2022-11-19T14:37

2022-11-19T14:41

происшествия

валерий лимаренко

сахалин

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Детальный осмотр квартир дома на Сахалине, где был взрыв, проведут в воскресенье, сообщает ГУ МЧС по региону."Уже определена компания для проведения экспертизы для дальнейшего определения пригодности здания к проживанию. Детальный осмотр квартир запланирован на 20 ноября текущего года", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Сахалинской области в Telegram.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.

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сахалинская область

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Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине 2022-11-19T14:37 true PT1M17S

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происшествия, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, видео