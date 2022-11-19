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Двоим пострадавшим при взрыве газа на Сахалине оказывают медпомощь

Двоим пострадавшим при взрыве газа на Сахалине оказывают медпомощь - РИА Новости, 19.11.2022

Двоим пострадавшим при взрыве газа на Сахалине оказывают медпомощь

Двоим пострадавшим при взрыве в доме на Сахалине оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:03

2022-11-19T11:03

2022-11-19T11:03

сахалин

сахалинская область

россия

происшествия

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Двоим пострадавшим при взрыве в доме на Сахалине оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Двое пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Они будут жить, будем надеяться. Наша медицина говорит, что они будут жить", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24"."Их доставили в местную больницу, сейчас принимается решение по поводу перевоза их на вертолете в Южно-Сахалинск", - добавил он.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832714431.html

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Екатерина Зайцева

сахалин, сахалинская область, россия, происшествия, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине