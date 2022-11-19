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Кадыров призвал к возмездию за убийство российских пленных ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/vozmezdie-1832814034.html
Кадыров призвал к возмездию за убийство российских пленных ВСУ
Кадыров призвал к возмездию за убийство российских пленных ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022
Кадыров призвал к возмездию за убийство российских пленных ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что возмездие после убийства российских пленных украинскими военными должно свершиться в скором времени. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:59
2022-11-19T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
валерий фадеев
россия
макеевка
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обсе
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что возмездие после убийства российских пленных украинскими военными должно свершиться в скором времени."Однако я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Уверен, возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он уточнил, что будет сделано все возможное для наказания виновных. По его словам, они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
https://ria.ru/20221118/plennye-1832642155.html
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в мире, рамзан кадыров, валерий фадеев, россия, макеевка, оон, обсе, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Валерий Фадеев, Россия, Макеевка, ООН, ОБСЕ, Совет Европы
22:59 19.11.2022
 
Кадыров призвал к возмездию за убийство российских пленных ВСУ

Кадыров об убийстве российских пленных: возмездие не заставит себя долго ждать

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что возмездие после убийства российских пленных украинскими военными должно свершиться в скором времени.
"Однако я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Уверен, возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 20:12Специальная военная операция на Украине
МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных
Он уточнил, что будет сделано все возможное для наказания виновных. По его словам, они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 18:08Специальная военная операция на Украине
В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровВалерий ФадеевРоссияМакеевкаООНОБСЕСовет Европы
 
 
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