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Кадыров призвал к возмездию за убийство российских пленных ВСУ

Кадыров призвал к возмездию за убийство российских пленных ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022

Кадыров призвал к возмездию за убийство российских пленных ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что возмездие после убийства российских пленных украинскими военными должно свершиться в скором времени. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:59

2022-11-19T22:59

2022-11-19T22:59

специальная военная операция на украине

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что возмездие после убийства российских пленных украинскими военными должно свершиться в скором времени."Однако я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Уверен, возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он уточнил, что будет сделано все возможное для наказания виновных. По его словам, они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.

https://ria.ru/20221118/plennye-1832642155.html

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