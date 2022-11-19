20:35 19.11.2022 (обновлено: 20:49 19.11.2022)
Шеф Пентагона признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями
Шеф Пентагона Остин признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями
© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции в Канаде.
"Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но исход конфликта решает не это, а дело, за которое идет борьба", — утверждает он.
По мнению Остина, грядут непростые времена: Украина столкнется с суровой зимой, а Россия может прибегнуть "бряцанию ядерным оружием".
"Однако мы встретим эти вызовы вместе", — подытожил генерал.
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Вчера, 20:01НАТО заявила, что не ищет конфронтации с Россией
При этом глава государства подчеркнул, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
В письме постпреда России при ООН Василия Небензи в адрес генсека организации Антониу Гутерреша также говорилось, что Москва не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.