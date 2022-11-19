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Шеф Пентагона признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/vooruzheniya-1832801080.html
Шеф Пентагона признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями
Шеф Пентагона признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями - РИА Новости, 19.11.2022
Шеф Пентагона признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями
Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции в Канаде. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:35
2022-11-19T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
владимир путин
василий небензя
россия
украина
канада
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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции в Канаде. "Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но исход конфликта решает не это, а дело, за которое идет борьба", — утверждает он.По мнению Остина, грядут непростые времена: Украина столкнется с суровой зимой, а Россия может прибегнуть "бряцанию ядерным оружием"."Однако мы встретим эти вызовы вместе", — подытожил генерал.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.При этом глава государства подчеркнул, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.В письме постпреда России при ООН Василия Небензи в адрес генсека организации Антониу Гутерреша также говорилось, что Москва не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832757443.html
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в мире, ллойд остин, владимир путин, василий небензя, россия, украина, канада, оон, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, Владимир Путин, Василий Небензя, Россия, Украина, Канада, ООН, Министерство обороны США
20:35 19.11.2022 (обновлено: 20:49 19.11.2022)
 
Шеф Пентагона признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями

Шеф Пентагона Остин признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции в Канаде.
"Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но исход конфликта решает не это, а дело, за которое идет борьба", — утверждает он.
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По мнению Остина, грядут непростые времена: Украина столкнется с суровой зимой, а Россия может прибегнуть "бряцанию ядерным оружием".
"Однако мы встретим эти вызовы вместе", — подытожил генерал.
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
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При этом глава государства подчеркнул, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
В письме постпреда России при ООН Василия Небензи в адрес генсека организации Антониу Гутерреша также говорилось, что Москва не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинВладимир ПутинВасилий НебензяРоссияУкраинаКанадаООНМинистерство обороны США
 
 
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