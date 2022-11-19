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Шеф Пентагона признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями

Шеф Пентагона признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями - РИА Новости, 19.11.2022

Шеф Пентагона признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями

Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции в Канаде. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:35

2022-11-19T20:35

2022-11-19T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

ллойд остин

владимир путин

василий небензя

россия

украина

канада

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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции в Канаде. "Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но исход конфликта решает не это, а дело, за которое идет борьба", — утверждает он.По мнению Остина, грядут непростые времена: Украина столкнется с суровой зимой, а Россия может прибегнуть "бряцанию ядерным оружием"."Однако мы встретим эти вызовы вместе", — подытожил генерал.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.При этом глава государства подчеркнул, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.В письме постпреда России при ООН Василия Небензи в адрес генсека организации Антониу Гутерреша также говорилось, что Москва не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832757443.html

https://ria.ru/20221119/nato-1832797655.html

https://ria.ru/20221112/nato-1831028062.html

россия

украина

канада

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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